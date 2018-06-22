文大宿舍案 時力籲北市重視學生居住正義

2018-06-22 10:40

〔記者蕭婷方／台北報導〕文大宿舍案持續延燒，由於任家與文大的合約中明載，調漲5％租金、並以複利計算，導致文化大學大群館宿舍連年高漲，學生居住環境也連帶受壓縮。時代力量雙北黨部與10位議員參選人今赴北市政府抗議，不僅要求北市府對此案盡速表態，雙北市府也應重視學生的居住正義，雙北51家大學宿舍也應全面進行清查。

時代力量並要求雙北市長參選人應在選前提出青年居住正義政策，並承諾在選後落實。

國民黨新北市長參選人侯友宜妻子任美鈴名下的集合住宅，租給文化大學做「大群館」學生宿舍，15年可收租3.2億元的高租金；由於宿舍建築實際使用與土地使用分區不足，近日連遭雙北市議員檢舉，甚至演變成新北官員於上班時間赴北市府，疑似進行關說。對此，進行北市土地管理與建物實際認定的北市府始終未表態，侯友宜本人也定調為選舉操作，無正面回應。

時代力量雙北市議員參選人今赴北市府，希望雙北市府和市長參選人務實面對，具體回應該案。時代力量士林北投市議員參選人黃郁芬指出，高額租金使學校不堪負荷，不僅調漲學生租金，宿舍空間改建更為擁擠，嚴重擠壓學生居住安全與權益，並呼籲北市應注重學生的居住正義。

新北市議員參選人唐聖捷則以文大校友身分表示，雙北共計有51所大學宿舍，希望雙北市府應保障學生居住安全，不要學生沒有雙北投票權就忽略學生權益。

新北市議員參選人曾柏瑜則批，侯友宜競選新北勢長提出「安居樂業」，青年已面臨低薪難立業問題，但侯卻是選後持續進行都更、炒高房價的政策，質疑到底是安誰的居、樂誰的業。