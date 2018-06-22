柯文哲想破壞魏明谷？魏明谷瀟灑回2字…

2018-06-22 10:00

〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨尋求連任的彰化縣長魏明谷，今天一早上電台節目「蒄蒄早餐」接受專訪，他被主持人周玉蒄問及選情，對於前總統馬英九、台北市長柯文哲的媽媽，先後到彰化來為對手站台，會不會有柯文哲想破壞魏明谷的感受？魏明谷瀟灑回答說，柯媽媽是「巧遇」對手黃文玲，不見得會支持黃文玲，而馬英九在中南部沒有市場，起不了多大作用，反而陳菊來替他站台，會更有份量。

在1個小時專訪時間，周玉蒄問了魏明谷6個題目，從如何看待年底縣長選情？到如何解讀國民黨對手王惠美整合好地方勢力？再到如何打破民進黨在彰化縣長無法連任的魔咒？以及政績成效會讓彰化縣民有感嗎？還有萬一連任失敗，綠能政策中斷，衝擊了總統蔡英文2025年非核家園政策？最後更談到政治人物與家屬替對手站台助選，會不會影響魏明谷連任選情？

魏明谷說，他從27歲開始打選戰，選戰經驗身經百戰，最辛苦的一戰都撐過去了，2012年總統立委選舉，他參選立委遇上強勁又很有錢的競爭對手國民黨蕭景田，這場戰是他人生最辛苦的一役，沒有帶公職、沒錢打選戰，這次，情況完全不同，現在，他兵多、人多，更有執政優勢，上任3年多，中央給予他1000億元經費，行政資源的優勢很有利於他。

怕不怕對手王惠美整合地方勢力？魏明谷表示，他不覺得王惠美已經整合好地方勢力，鹿港地區是王惠美地盤，可是鹿港天后宮、鹿港鎮長都非王惠美的人，很多對選情有影響力的地方人物，沒有站在王惠美那一邊，對手有無整合對他不構成威脅，反而他認為自己的人格特質與人相處隨緣，他上任後為了安定人事，縣府秘書長是前縣長卓伯源的人，他用人不分藍綠、不衝突，只要會做事就給機會。

魏明谷說，政治路是人人都有心想更上一層樓，民進黨彰化市長邱建富同額競選彰化縣黨部主委，大家目標一致，民進黨地方勢力整合他深具信心。

周玉蒄緊接問魏明谷，過去，民進黨縣長周清玉、翁金珠都只能做1任，年底選舉如何破除傳統魔咒？魏明谷自信滿滿說，周清玉和翁金珠當年選舉，民進黨議員、鄉鎮市長席次都很少，即使，翁金珠當縣長時鄉鎮市長席次稍有成長，卻還是很少，現在大環境不一樣，民進黨地方首長和議員席次的數字都拉高，時空背景已經無法相提並論，政治生態藍綠版圖已經不同。

魏明谷說，2016年總統和立委選舉時，他保持選舉行政中立，沒有行政動員公務員，因為他覺得，強迫只會讓公務員的心越離越遠，若政務官真想為自己的政策辯護，就該主動出來，他有信心，離年底選舉越接近，願意主動出來的公務員會越多，爆發力會越來越強。

隨後，周玉蒄對彰化縣長選情目前呈平分秋色的態勢，問及魏明谷是否希望選情不要過熱？魏明谷回答說希望選情順勢而為，他要打一場有節奏的選情，選舉挖別人的牆角很正常，而他會依照不同年齡層擬訂選戰策略，年輕人憑感覺、老年人搏感情。

話峰一轉，周玉蒄又說，柯媽媽到彰化與無黨籍、前彰化縣長黃石城的女兒黃文玲會合，柯文哲想破壞魏明谷選情？魏明谷馬上回答是巧遇不是專程，不見得柯媽媽會支持黃文玲，他希望柯市長來彰化縣走走，對他的選情會有正反各半效應，彰化醫界圈的人會邀請柯市長來，最近，前總統馬英九來彰化參加一場高中畢業典禮，沒有掀起議題，他覺得馬英九在中南部沒有市場，反而民進黨賴清德或陳菊等人來，這些人在地方還是很有份量，對他選情會加分。

魏明谷不忘行銷政績，以開發離岸風場綠能投資創造經濟效益和稅收，投入綠能國中小學童營養午餐，以及「孝順369」九九重陽節發放重陽敬老禮金，他說，開發綠能增加縣庫稅收、讓年輕人有工作、廠商賺到錢，會讓彰化縣民很有感。