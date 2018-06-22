柯文哲想破壞魏明谷？魏明谷瀟灑回2字…

2018-06-22 10:00

〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨尋求連任的彰化縣長魏明谷，今天一早上電台節目「蒄蒄早餐」接受專訪，他被主持人周玉蒄問及選情，對於前總統馬英九、台北市長柯文哲的媽媽，先後到彰化來為對手站台，會不會有柯文哲想破壞魏明谷的感受？魏明谷瀟灑回答說，柯媽媽是「巧遇」對手黃文玲，不見得會支持黃文玲，而馬英九在中南部沒有市場，起不了多大作用，反而陳菊來替他站台，會更有份量。

在1個小時專訪時間，周玉蒄問了魏明谷6個題目，從如何看待年底縣長選情？到如何解讀國民黨對手王惠美整合好地方勢力？再到如何打破民進黨在彰化縣長無法連任的魔咒？以及政績成效會讓彰化縣民有感嗎？還有萬一連任失敗，綠能政策中斷，衝擊了總統蔡英文2025年非核家園政策？最後更談到政治人物與家屬替對手站台助選，會不會影響魏明谷連任選情？

魏明谷說，他從27歲開始打選戰，選戰經驗身經百戰，最辛苦的一戰都撐過去了，2012年總統立委選舉，他參選立委遇上強勁又很有錢的競爭對手國民黨蕭景田，這場戰是他人生最辛苦的一役，沒有帶公職、沒錢打選戰，這次，情況完全不同，現在，他兵多、人多，更有執政優勢，上任3年多，中央給予他1000億元經費，行政資源的優勢很有利於他。

怕不怕對手王惠美整合地方勢力？魏明谷表示，他不覺得王惠美已經整合好地方勢力，鹿港地區是王惠美地盤，可是鹿港天后宮、鹿港鎮長都非王惠美的人，很多對選情有影響力的地方人物，沒有站在王惠美那一邊，對手有無整合對他不構成威脅，反而他認為自己的人格特質與人相處隨緣，他上任後為了安定人事，縣府秘書長是前縣長卓伯源的人，他用人不分藍綠、不衝突，只要會做事就給機會。

魏明谷說，政治路是人人都有心想更上一層樓，民進黨彰化市長邱建富同額競選彰化縣黨部主委，大家目標一致，民進黨地方勢力整合他深具信心。

周玉蒄緊接問魏明谷，過去，民進黨縣長周清玉、翁金珠都只能做1任，年底選舉如何破除傳統魔咒？魏明谷自信滿滿說，周清玉和翁金珠當年選舉，民進黨議員、鄉鎮市長席次都很少，即使，翁金珠當縣長時鄉鎮市長席次稍有成長，卻還是很少，現在大環境不一樣，民進黨地方首長和議員席次的數字都拉高，時空背景已經無法相提並論，政治生態藍綠版圖已經不同。

魏明谷說，2016年總統和立委選舉時，他保持選舉行政中立，沒有行政動員公務員，因為他覺得，強迫只會讓公務員的心越離越遠，若政務官真想為自己的政策辯護，就該主動出來，他有信心，離年底選舉越接近，願意主動出來的公務員會越多，爆發力會越來越強。

隨後，周玉蒄對彰化縣長選情目前呈平分秋色的態勢，問及魏明谷是否希望選情不要過熱？魏明谷回答說希望選情順勢而為，他要打一場有節奏的選情，選舉挖別人的牆角很正常，而他會依照不同年齡層擬訂選戰策略，年輕人憑感覺、老年人搏感情。

話峰一轉，周玉蒄又說，柯媽媽到彰化與無黨籍、前彰化縣長黃石城的女兒黃文玲會合，柯文哲想破壞魏明谷選情？魏明谷馬上回答是巧遇不是專程，不見得柯媽媽會支持黃文玲，他希望柯市長來彰化縣走走，對他的選情會有正反各半效應，彰化醫界圈的人會邀請柯市長來，最近，前總統馬英九來彰化參加一場高中畢業典禮，沒有掀起議題，他覺得馬英九在中南部沒有市場，反而民進黨賴清德或陳菊等人來，這些人在地方還是很有份量，對他選情會加分。

魏明谷不忘行銷政績，以開發離岸風場綠能投資創造經濟效益和稅收，投入綠能國中小學童營養午餐，以及「孝順369」九九重陽節發放重陽敬老禮金，他說，開發綠能增加縣庫稅收、讓年輕人有工作、廠商賺到錢，會讓彰化縣民很有感。

  • 彰化縣長魏明谷，今天一早上電台節目「蒄蒄早餐」接受專訪。（圖記者張聰秋翻攝）

    彰化縣長魏明谷，今天一早上電台節目「蒄蒄早餐」接受專訪。（圖記者張聰秋翻攝）

  • 主持人周玉蒄問魏明谷要如何打破民進黨在彰化縣長無法連任的傳統魔咒，魏明谷充滿自信帶著笑容受訪。（圖記者張聰秋翻攝）

    主持人周玉蒄問魏明谷要如何打破民進黨在彰化縣長無法連任的傳統魔咒，魏明谷充滿自信帶著笑容受訪。（圖記者張聰秋翻攝）

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