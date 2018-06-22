名嘴爆「玉山小組」助扁處理政治社會事！勇哥：純下鄉行程分工

新勇哥物語今針對「玉山小組」提出澄清，說明那是玉山行程分工、就這麼單純。（翻攝新勇哥物語）

2018-06-22 09:02

〔記者王榮祥／高雄報導〕政論名嘴指稱阿扁總統任內有「玉山小組」﹖專門處理政治中的社會事﹗新勇哥物語今指出，那只是當時安排阿扁總統下鄉的「玉山行程」大致分工，就是這樣單純。

勇哥今指出，三更半夜有資深媒體人傳來吳祥輝（拒絕聯考小子）貼文，內容描述政治中有許多社會事，這大概是蔡英文政府最致命弱項，以前扁政府有個「玉山小組」專門處理這類事，南部由廖志成負責、中部由林德訓負責、北部由江志銘負責，大檔頭是馬永成，小檔頭是郭文彬。

勇弟質疑，才不過10幾年前的事，有些政論名嘴說的天花亂墜，不明究裡的人會以為是真的﹗有些政治評論家自以為神通廣大、胡扯瞎掰，好像他就在阿扁身邊親眼目睹？事實上不是聽錯、講錯或寫錯，然後人云亦云，將錯就錯。

勇弟表示，阿扁總統早期下鄉「玉山行程」，有專人大致分工處理，就是這樣單純，怎會有人把安排總統下鄉的玉山行程，聽成或寫成「玉山小組」專門處理蔡政府最致命弱項社會事！？可見人言可畏。

勇弟說，相信說這話的人是人格者，絕對不會是惡意，可能聽錯，或者出於誤會，但由於話已說出口，所謂一言既出、駟馬難追，很多人不只相信還加入評論！？