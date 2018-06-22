「年金改革讓選情更辛苦」 小英約談立委緊盯中部三縣市

總統蔡英文昨天表示，向全國軍公教人員表達歉意與謝意，因為多數軍公教成員的支持，才能讓年金永續經營。（記者簡榮豐攝）

2018-06-22 07:57

〔即時新聞／綜合報導〕軍公教年金改革7月1日同步上路，總統蔡英文昨特地向軍公教人員說感謝和抱歉，並強調「年金破產」將成歷史名詞，未來「我們不會掉下懸崖」。昨晚蔡總統邀請民進黨中部地區立委談年底選情，她在會中坦言，年金改革確實讓選情更辛苦，仍希望中央和地方一起努力，穩住台中和彰化，搶下南投。

綜合媒體報導，昨晚蔡總統和總統府秘書長陳菊都與會。有在場立委轉述，蔡總統強調堅持改革的路，年改會讓大家選情更辛苦，但沒有為了選舉就不改革，希望中央地方一起努力。

關於中彰投三地的選情，有與會立委分析，台中相對穩定，彰化、南投則較為艱困，其中對彰化選情討論時間最多。彰化部分，與會立委認為選情如倒吃甘蔗，會越來越好；至於南投縣長參選人洪國浩，為現任草屯鎮長，無論能力、地方人脈都充足，因此與會者建議，應要有中央級、具有專業選戰經驗的團隊進駐，打開洪國浩的知名度。

蔡總統則表示，應有競選團隊進駐彰化南投，強化選舉能量。蔡總統也允諾，有需要中央協助的政績、建設，中央都會全力支持，若有適合的造勢場合，陳菊、賴清德都會義不容辭出席。

據了解，昨天出席者包括台中立委何欣純、黃國書張廖萬堅、立法院副院長蔡其昌，彰化立委洪宗熠、黃秀芳、施義芳，南投立委蔡培慧。