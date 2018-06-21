空污法修法明天續戰 「會同」還是「會商」仍為焦點

立法院朝野黨團今天第6度協商空污法修正草案。（資料照）

2018-06-21 23:08

〔記者劉力仁／台北報導〕立法院朝野黨團今天第6度協商空污法修正草案，明天可能進入議場審議，爭議性條文在於環保署實施空污總量管制應「會同」經濟部還是「會商」經濟部？明天將考驗立委中文程度。

熟悉中央政府法規人士解釋，「會同」及「會商」均為法律授權訂定之法規命令，二者差異在於：

「會商」指法規命令草擬階段，主管機關應該與相關機關商討，但最後由主管機關自行決定法規命令之規範內容，單獨擬具發布令稿用印封發。至於其他機關意見，由主管機關衡酌是否參採。

「會同」指主管機關鑑於法規命令規範事項涉及數個機關權責，最後決定權在於法規所涉及之會銜各機關，發布令必須由數個機關同意逐一用印，以彰顯各部會之責任。

空污法修法條文如果用「會同」，則環保署未來推動管制措施，必須看經濟部等相關部會臉色；如果用「會商」，環保署未來只要參考各部會意見即可，不需照單全收，所以被形容為環保署的「霸王條款」。

空污法一開始修法時，環保署版本用「會商」，出了環保署送到行政院審查時，在經濟部要求下變成「會同」，行政院版送到立法院審查會，國民黨、時力訴求改為「會商」（第12、14條），但是最後國民黨團再修正動議時，又改成「會同」（第31條、第36條、第39條）。國民黨立委若不是說一套做一套，就是自己也搞不清楚兩者差異。