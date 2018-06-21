柯P打書引來佩琪神回：明年換我賺稿費付官司錢

台北市長柯文哲（右）今晚在臉書上預告將出版新書，妻子陳佩琪（左）也留言回文放閃。（翻攝自柯文哲臉書）

2018-06-21 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕年底選戰即將到來，力拚連任的台北市長柯文哲晚間在臉書PO文打書，指新書《光榮城市》22日凌晨將開放預購，結果市長夫人陳佩琪也來底下回文：「恭喜你變大作家，明年換我出，咱們倆接力賺稿費，支付不足的選舉經費和我們官司的錢。」意外引發網友熱議，紛紛直呼：「太閃了啦」、「支持市長夫人」等。

柯文哲今晚間在臉書PO文，指自己寫的第四本書「光榮城市」即將開始在各大電子書店預購，並提及書中紀錄許多市政上的理念，以及過去4年擔任市長後學到的寶貴經驗。該文在發出不久後，夫人陳佩琪也隨即跑到底下回文：「恭喜你變成大作家，不讓你專美於前，我也要開始寫作，等你出完這本書，明年換我出，呵呵呵，咱們倆接力賺稿費，支付不足的選舉經費和我們官司的錢。」引發大批網友按讚留言。

網友們紛紛表示「太閃了啦」、「我瞎惹」、、「接力當市長！」、「太讚了！市長夫人明年也要出書，一定支持！」、「買，都買，出幾本買幾本」、「柯粉秒變佩琪粉」、「建議開放小額募款，給沒投票權的新北人機會」、「好恩愛的夫唱婦隨畫面，笑到想哭了。」