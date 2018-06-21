打臉北高行釋憲聲請書 法律學者：黨產會調查權完全合憲

法律學者周宗憲認為北高行釋憲聲請書中的論理及主張有疑義。（資料照）

2018-06-21 21:12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會在2016年認定中投、欣裕台公司為國民黨附隨組織的行政處分，國民黨及兩公司不服提行政訴訟。台北高等行政法院在6月11日裁定，因黨產條例有違憲疑義，在大法官釋憲前，停止訴訟程序。北高行釋憲聲請書更質疑，黨產會調查權侵害人民財產；對此，國立勤益科大通識教育中心法政組副教授周宗憲今日表示，民主國家在一般民事訴訟外，有特別調查處理程序的立法裁量權，這都是符合憲法的。

周宗憲表示，處理國民黨不當黨產會本來就是應該要做的，實質上要符合正當法律程序，這是民主法治國家基本原則，北高行法官依據「司法院大法官審理案件法」規定，認為黨產條例有違憲疑義，裁定停止訴訟要請大法官釋憲，未來一旦受理，可能會召開言詞辯論庭。

周宗憲指出，台北高等行政法院釋憲聲請書有提及一個重點，三位裁定的法官認為黨產會條例有調查權，但質疑調查權是否能擴權侵害到人民財產權，這部分法官認為有違憲的疑義。

周宗憲認為北高行釋憲聲請書的論理及主張的疑義才更多，他強調，政黨是民主國家重要基礎，人民團體財產權受到憲法保障沒有錯，但黨產會調查政黨擁有財產是否為不當黨產，只要依據法律正當程序，即便處分會限制人民團體的財產，「這也是符合憲法的！」

周宗憲提及，政黨政治關係到民主憲政的基礎，在全世界民主國家中，國家對於所有政黨必須平等對待，執政黨政府不能濫用國家統治權去圖利自己政黨，更不能對其他政黨做差別待遇。

周宗憲指出，政黨是具有高度公共性的人民團體，民主國家都會對政黨給予一定規範，譬如政黨不能黨國不分，必須堅守黨國分立原則。因此一個民主國家的政府，為了匡正民主及平等在過去被政府侵害的威權狀態，去處理政黨不當黨產，及塑造政黨公平競爭環境，「這不是破壞政黨政治，反而是奠定政黨政治所必要的」。

「政黨的本質是屬於人民團體！」周宗憲說，他對釋憲聲請書所聲稱的，只要跟政黨有關事項，都應該用憲法保留方式去對待的論點「無法認同」。他表示，釋憲聲請書內容提及，解決黨產問題難道不能用民事訴訟去解決，針對這一點北高行根本沒有意識到「政黨不同於一般人民團體」，因為政黨具有統治權，而反對黨負責監督政府具有高度公共性。

周宗憲強調，基於民主國家政黨分立原則，並考量政黨擁有不當財產的複雜性，對於政黨利用黨國不分統治權所取得財產，「民主國家應該要在一般民事訴訟外，有特別調查處理程序的立法裁量權」，這個都是符合憲法的意旨。

他表示，台灣現在的民事訴訟法官，怎麼會有辦法處理國民黨政府在過去威權統治時代，透過一黨專政的黨國不分情況，所非法取得的不當財產問題，「一般的民事法官怎會有辦法能處理！」

針對釋憲聲請書提及，人民的財產糾紛屬於民事法院，質疑一般行政機關（黨產會）怎能直接處分政黨財產及命移轉國有，此可能違反憲法權力分立原則。周宗憲指出，基於權力分立原則，人民團體不當取得財產是否歸還國家，最終還是要由司法機關來裁決。但黨產條例已規定，若不服行政處分，可提行政訴訟，亦即黨產條例並無剝奪人民請求司法救濟的訴訟權，更沒有剝奪司法機關的審判權。

他指出，法官不能因為黨產條例賦予了黨產會調查權，就斷定說這是違反權力分立，這是剝奪請求司法救濟的訴訟權，這種論點不僅站不住腳，也無視國民黨在威權時代違法違憲不當取得國家及人民財產。