空污法修正案拚明天進入審議 國民黨：若硬衝會反制

2018-06-21 20:47

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院今天針對「空氣污染防治法修正草案」進行第六度朝野協商，但審議仍膠著於「會同、會商」。立法院長蘇嘉全說，盼明天再一個小時的協商後，可在10點進入議場審議、處理；民進黨團總召柯建銘呼籲國民黨團不要情緒性杯葛；國民黨團書記長李彥秀則說，若民進黨團要硬衝，黨團大會將討論出因應作法。

「空污法」是國人關注的重大民生法案，但因環保署實施空污總量管制措施時，須「會同」經濟部的霸王條款，在野黨堅持將「會同」改為「會商」，好讓環保署握有主導權，也因為這個條文，讓修法進度拖遲至臨時會。

蘇嘉全今天下午針對「空污法」召集第六次朝野協商，包括民進黨團總召柯建銘、國民黨團書記長李彥秀、時代力量立委洪慈庸、親民黨團幹事長陳怡潔等朝野黨團代表，一行人討論、聚焦6條爭議條文，但最後仍全數保留。

蘇嘉全會後受訪時說，「空污法」已經歷6次協商，原本保留的條款有6條，現在增加2條為8條，這次過程中大家講的內容大概都一樣，希望明早再一個小時協商後，10點就進入議場進行審議。

至於是否可能能在明天完成本法審議？蘇嘉全說，因為「空污法」為社會期待的法案，盼能在明早再經過1小時的協商後，10點就進入議場進行審議，要看明天進度，因共有100條條文，單處理就要3個小時。

柯建銘則說，大家都認為「空污法」修法很重要，應盡快處理，大家談到差不多有共識了，但國民黨團自己關鍵條文要改「會同」、「會商」還搞不清楚，呼籲國民黨不要情緒性杯葛，一直拖拖拖，國民黨原則就是要臨時會通過越少法案越好。

而明天是否能順利完成修法？柯建銘說，光是沒有爭議的條文就要宣讀3個小時，有部分條文也還要再溝通，因此明天能否審完還不能確定。

李彥秀則說，國民黨團並未同意明天就開始處理「空污法」，此法不涉及意識形態，若民進黨團仍要用多數暴力表決通過，那就是修假的；她說，「空污法」明明可修更好，但若民進黨明天要硬衝，黨團大會將會討論因應做法。