年改謠言滿天飛 政院製表澄清

年改謠言滿天飛，行政院年改辦製表一一澄清。（記者李欣芳翻攝自總統府年改會網站）

2018-06-21 18:51

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院昨深夜通過軍人年金改革修法，政院盼軍改7月1日與公教年改同步上路，但網路謠言滿天飛，行政院年金改革辦公室今天製表逐一澄清，並放在總統府國家年金改革委員會官網。網路謠言指政務委員林萬億稱沒有人會晚景淒涼，但軍公教大砍退休金後，竟不如任職2年的政務官18％。行政院年改辦澄清說，政務人員自2004年實施新制後，已無任職2年就可領取退職金情事，且2003年以前依法領取退職金及18%優存利息的政務人員，其退休所得也自7月1日起調降，其幅度大於軍公教人員。

網路謠言也指出，軍公教18%優惠存款利率太超過，政府年改大砍18%，為何公營行庫13％優存利率就不用改？年改辦表示，財政部所屬公營行庫員工13％優存利率的改革，正由財政部與各公營行庫工會協調中，將儘速完成改革，行政院發言人徐國勇說，公營行庫13％優存利率分6年調降6％的改革案，確定將自7月1日起實施。

此外，網路傳聞指，中研院前院長李遠哲支持年金改革，但李遠哲不敢說的是，最該被改革的就是領500K的自己；另在網路上有人批評民進黨政府惡搞，暨南大學前校長李家同退休俸被砍到領63K、很多中小學老師只剩月領32K至40K，「林萬億稱沒有人會晚景淒涼，但奉獻公職、教職、軍職30年的博士、將校、老師，竟不如任職二年的政務官18%，和選舉任命的二百五實習生，」難道這就是蔡政府的台灣價值？

年改辦則表示，現階段已完成軍公教人員、政務人員退撫（職）制度修法，將於7月1日起實施新制。其中，政務人員自2004年實施新制後，已無任職2年即可領取退職金之情事，且此次修法後，92年以前依法領取退職金及18%優存利息者，其退休所得也自7月1日起調降，其幅度大於軍公教人員。改革後使退撫制度回歸合理、常態，基金可再運作30年無虞。