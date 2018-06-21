遭高樹鄉民代表罷免28日投票 主席今發聲明這樣說…

高樹鄉代會主席黃仁谷強調，一切都是為鄉民福祉著想。（記者羅欣貞攝）

2018-06-21 17:13

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣高樹鄉民代表本月（6月）初連署罷免主席黃仁谷，全部11代表中，有7人連署，將於28日投票。黃仁谷今天（21日）公開發表聲明，強調是為鄉民們的福祉努力，反而引起反對派代表要來罷免主席一職，但他依舊堅持以鄉民福祉優先，絕不低頭。

屏東縣高樹鄉下半年度追加減預算，上月在定期大會二、三讀時，11名代表中，僅主席黃仁谷等5人簽到，人數未過半流會，下學期國中小營養午餐、書籍費等部分經費一度卡住，未出席的代表們隨後聯合聲明，強調出發點都是為高樹鄉的發展，認為是鄉公所未善盡溝通說明的職責。

後來鄉公所提出墊付案，由主席黃仁谷先行同意墊付，為預算暫時解套，但黃仁谷隨後遭連署罷免主席一職；罷免理由為：休會期間，對鄉公所送來的墊付款案，主席獨斷專行，侵害代表權責，並刻意分化代表會，依地方制度法提起罷免。

縣府民政處接獲連署案後，函請黃仁谷答辯，黃仁谷於19日向縣府遞交答辯書，強調為鄉民爭取福利，義無反顧；他今天（21日）也出面公開聲明，上月定期會第二、三讀會討論提案，發生大多數代表刻意不出席，因而造成流會，他後來同意墊付是為鄉民們的福祉解套，卻反而引來罷免；不過，他無心問愧，願意承擔一切責任。

民政處說，依地方制度法46條，縣府應於收到罷免案後25日內召集臨時會，舉行罷免投票，由出席代表投票，應有代表總額過半數出席，同意罷免票達出席總數3分之2以上者才通過。本次罷免案投票預定本月28日上午在高樹鄉民代表會舉行。