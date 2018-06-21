吳敦義批年改粗暴通過 綠營反酸「比馬英九還不如」

2018-06-21 15:06

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院昨天（20日）深夜三讀通過「陸海空軍軍事關服役條例」，國民黨主席吳敦義批評民進黨強行粗暴通過法案。對此，民進黨發言人Kolas Yotaka表示，特別感謝退役軍人能夠體諒國家財政的困難，共同來支持軍改案，讓軍人年金可以解除面臨破產的危機。過去連馬英九前總統都提出改革版本送到立法院，如今吳敦義主席不知反省檢討，簡直比馬英九還不如。

Kolas Yotaka表示，立法院終於在昨日深夜順利將陸海空軍軍官士官服役條例修正案完成三讀，首先要感謝立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌、民進黨團總召柯建銘和民進黨全體立院黨團辛苦的挑燈夜戰，完成了一項國家過去該做卻遲遲無法完成的艱鉅任務，也要特別感謝退役軍人能夠體諒國家財政的困難，共同來支持軍改案，讓軍人年金可以解除破產的危機，同時也完成軍公教年改最後一塊拼圖。

Kolas Yotaka表示，軍公教年金改革方案是台灣社會高度的共識，從2012年馬英九總統任內就要推動的年金改革法案，可惜無功而返、無疾而終，沒能完成，現在終於在蔡英文總統的第一任期內完成。

年金改革是不分藍綠全民都支持，唯獨在年金改革的社會討論過程中，看不出來吳敦義主席是支持還是不支持，吳主席的態度始終含含糊糊、不清不楚，我們要再問一次：「吳主席難道反對年金改革嗎？」請國民黨吳敦義主席說清楚。

Kolas Yotaka指出，過去國民黨長期執政下，對國家重大保險制度案亂加碼，圖利特定人士的情況，才是造成今日軍公教保險即將破產，而必須進行改革的原因。過去連馬英九前總統都提出改革版本送到立法院，吳敦義主席不知反省檢討，簡直比馬英九還不如。

Kolas Yotaka最後強調，任何改革都是不容易的，年金改革歷時2年多的社會討論，即便是社會的高度共識，但更需要的是領導人改革的決心和魄力，馬英九做不到的，蔡英文做到了，民進黨是一個負責任的政黨，站在改革的歷史關鍵上會勇往直前，歷史會記住昨日的努力艱辛，台灣社會各界與民進黨更感謝軍人、教師及公務員對國家的貢獻，同時也表達更高的支持。