參選市長抵定？新竹市議長謝文進競總曝光

2018-06-21 14:59

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議長謝文進參選市長的競選總部今天曝光了，位在東大路與經國路口的新大樓競選總部已在裝修佈置，市議員陳啟源和黃美慧今天更答應擔任謝文進競選團隊的重要幹部，黃美慧說，行政院長賴清德曾讚賞無黨籍的謝文進，說新竹市議會正副議長都是無黨籍，代表謝文進深得民心，期許新竹市民給無黨籍機會，讓無黨籍的市長來服務市民。

陳啟源也強調，謝文進政通人和，廣結善緣，他在議會議事堂的處事公正，獲得藍綠及無黨籍議員的認同，此次答應出任謝文進競選團隊的重要幹部，強調一定會全力輔選，要與謝文進成為幸福推手的搭檔，為市民敞開幸福的大門。

謝文進參選市長的競選總部今天曝光，算是另類的宣告將正式投入市長選戰，雖然謝文進本人還未鬆口，但外界解讀只是在等待最佳的「出場」時機，一切都已萬事俱備。

謝文進位在東大路2段118號的新大樓一樓競選總部今天曝光，現場已有工作人員趕工佈置，謝文進的照片已張貼上去，前往視察狀況的市議員陳啟源和黃美慧更邀請市民，到「幸福推手」競選總部坐坐。

黃美慧說，她是第9屆市議會新科議員，記得當時與市議會參訪台南市時，當時還是台南市長的行政院長賴清德就讚賞議長謝文進，原因是新竹市是全國縣市議會中唯一正、副議長都是無黨籍的，肯定並推崇謝文進帶領市議會的能力，當時她身為新科議員，發現以賴清德這麼樣高度的政治人物，也那麼欣賞謝文進，因此看得出來謝文進在地方，不管是藍營綠營 ，他已經超越這個界線，希望市民，相信一次無黨籍，給無黨籍一次機會。

市議員陳啟源也推崇謝文進是很內斂沉穩的人，政通人和，相信謝文進在新竹市議會，歷任議員、副議長、議長重要職務，特別現在在新竹市議會領航，將市民福祉永遠擺在第一位，呼籲鄉親，堅定信任一個值得信賴的謝文進。他說，自己是沒有黨派，一路走來都是以選人為主，他看到謝文進是願意承擔、願意將新竹推往更好幸福的地方，邀請大家來這打開幸福的門，朝幸福的路，攜手並進。