工務局與議員林銘仁會勘台65線浮洲匝道路線規劃

林銘仁邀集朱惕之（受訪者）會勘台65浮洲匝道規劃。（記者翁聿煌攝）

2018-06-21 14:34

〔記者翁聿煌／新北報導〕連接國道1號跟3號的台65線在浮洲橋段未設有匝道，無法便利想要從台65線銜接浮洲橋往樹林區的民眾，議員林銘仁關切新設匝道的動線，今天邀集新北市工務局長朱惕之現場會勘，朱惕之說，工務局採納林銘仁建議，目前規劃兩條路線，南向匝道將利用新興橋下涵洞，規劃立體穿越式的車道，使往板橋四川路、土城區民眾，毋需要繞行環河路即可連通四川路，北上將利用市府公有土地開闢直通北上匝道通道，可縮短板橋四川路、土城區居民上匝道路程及紓解華東街車流。

林銘仁指出，中央審核台65增設匝道結果出爐，要以原台65線南向預留匝道，做為浮洲匝道出入口，連接樹林及板橋溪崑浮洲區，但是土城中央路、中華路、裕民路及板橋四川路、南雅南路並無直接連接，車輛仍需繞道。

林銘仁指出，板城路聯外道路腹地不足，浮州匝道主要聯通板橋區的華東街、遠東路路口服務水準已是最差的F級，驟然將大量車流引入，恐讓板城路、華東街塞車情形更為嚴重。

因此他建議，土城中央路、裕民路、中華路及板橋四川路、南雅南路區域居住人口約8萬人，若浮州匝道完工，勢必也會有通行浮洲匝道的需求，目前規劃需繞行板橋環河西路的方式，十分不便民、增加通勤時間。

林銘仁建議市府，因應土城中華路、中央路、裕民路及板橋四川路一帶居民的需求，紓解華東街、遠東路車流，應新闢直接聯通四川路聯絡道路，既可解決未來交通壅塞的問題、又可減少土城、板橋四川路居民通勤時間、且不影響施工期程進度。