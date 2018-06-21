嚴德發：通過軍人年改 有助提升國防戰力

總統蔡英文（左四）、副總統陳建仁（右四）今天（21日）召開記者會，針對年金改革方案通過發表談話，總統府秘書長陳菊（左三）、立法院黨團總召柯建銘（左二）、國防部長嚴德發（左）、行政院政務委員林萬億（右三）立委王定宇（右二）、退輔會主委邱國正（右）出席。（記者簡榮豐攝）

2018-06-21 14:47

〔記者蘇永耀／台北報導〕立法院昨晚通過軍人年改方案，總統蔡英文今日在總統府召開記者會，與會的國防部長嚴德發及退輔會主委邱國正均說由於軍人退撫基金將用罄，軍人年改是「勢在必行」，嚴德發更認為，這項制度對於現役98.7％官兵在退役後將能受到更好的照顧，將有助於提升國防戰力。

立法院臨時會昨挑燈夜戰，終於在深夜11時20分三讀通過「陸海空軍軍官士官服役條例修正案」，完成軍公教年改最後一塊拼圖。退役軍人將按服役20年俸率55％、年增2％，重算退休金額度；若已退人員的所得超過3萬8990元或新制俸額，將分10年緩步調整。

對於軍公教年改完成，總統府今日舉行記者會，除了總統，擔任年改會召集人的副總統陳建仁、副召集人的行政院政務委員林萬億、總統府祕書長陳菊、立法院民進黨團總召柯建銘、立法院外交及國防委員會召委王定宇、以及嚴德發及邱國正等出席，說明政府推動年改的態度及決心。

邱國正首先致詞說，由於軍人退撫基金不足，軍人年改勢在必行，他除感謝總統等的努力，也特別感謝退伍袍澤的支持，他並強調，擔任軍人是一項志業，不同於一般工作，不僅要有愛國情操，特別要有犧牲奉獻的精神，退輔會將來會繼續做好服務退伍袍澤的工作。

嚴德發也說，軍人退撫基金入不敷出，軍人年改勢在必行。而這次通過的軍人年改方案，對於現役98.7％官兵在退役後將能受到更好的照顧，其中有助中低階官兵的照顧，以及募兵制的實施，將可提升台灣的國防戰力。