社會住宅盤點 鎖定全台國營事業土地

2018-06-21 14:21

〔記者李欣芳／台北報導〕內政部今天在行政院院會中報告社會住宅推動情形，目前全國社會住宅已完工與施工中戶數合計約2.2萬戶，其中4500戶可望於年底前完工，預計今年底已完工與施工中戶數可達3萬戶，明年度接近4萬戶，預期可提前達到109年4萬戶的目標，今年並啟動第2階段預計蓋7萬多戶全台5、60塊達3、40公頃土地的盤點，結合中華電信多家泛國營事業推動資產活化，創造社會住宅的供給。

內政部次長花敬群表示，第2階段興辦社會住宅將尋找各地人口稠密的地區，哪些地方適合蓋社會住宅，舉例而言，中華電信在台北市長春路與林森北路口1000多坪的土地就很適合興辦社會住宅，其中可保留3、4成給其員工，其他可當社會住宅，資產活化的同時，也可滿足員工福利。

花敬群說，社會住宅國營事業資產的活化，台電也有幾塊不錯的土地、中華郵政、台糖也都有，引導國營事業資產活化，順便創造社會住宅的供給，至於有的國營事業土地位於農業區，則暫不考慮。

內政部表示，為全力推動「8年20萬戶社會住宅興辦計畫」，政府在很短的時間內，完成住宅法大幅翻修，建立長期穩定推動社會住宅的機制，並深化了社會住宅的內涵。近2年社會住宅已完工、興建中及規劃中的總戶數共4萬8950戶，已超過109年預定目標4萬戶。同時內政部林口世大運選手村社會住宅提供2500戶對外出租，預計於今年7月2日至8月15日受理申請，今年11月起陸續開放入住。

內政部進一步表示，社會住宅推動第1階段進度超前，今年起也啟動第二階段規劃，開始盤點區位適合的國有、國營事業、警消單位、產業園區之土地及閒置房舍，以做為興辦第2階段社會住宅資源。除直接新建外，並考量運用都市更新、都市計畫容積獎勵或變更方式，多元興辦社會住宅，另正研議以租用閒置國有房地資源，創造與國營事業合作開發、互助互惠的操作模式。