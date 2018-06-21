華山分屍案 丁守中：北市府責無旁貸

2018-06-21 12:45

〔記者鍾泓良／台北報導〕華山大草原日前發生分屍命案，而該處為台北市都發局都更處於去年11月出借給團體「野青眾」使用。國民黨台北市參選人丁守中今天於臉書表示，發生至今未見市府有深刻檢討，市長柯文哲也一副事不關己的樣子。他說，當地里長與周邊居民多次提出檢舉，除了抗議喧鬧擾民，也有人疑似酗酒、吸毒、呼麻、裸露、性愛趴等嚴重危害治安問題，警方有沒有徹查？都發局有沒有任何動作回應民意、有效管制，「全都沒有！」

丁守中指，華山大草原是由都發局代管，由都發局開放並核准活動，但活動內容與周邊環境沒有任何管制，還被承租團體以「草原自治區」名義，號稱「自行管理」，形同在市中心製造出一個三不管的治安死角，更讓所有可能參與藝文活動的市民暴露在公安風險。

丁守中不滿地說，都發局既然是二房東，就請清楚交代這半年時間，這塊華山大草原上所有舉辦活動的內容，承辦的單位，以及活動的適法性。他說，起碼要告訴市民，這些活動到底是不是掛羊頭賣狗肉，我們的孩子去參加這些名為文創的活動時，到底安不安全？適不適合？

他表示，有文化界朋友說，大家都在那裡看過一家大小和樂同歡的畫面，對照當晚慘劇，讓去過的人都會有陰影。更無辜的是，受害者如此仰望藝術、自由，卻也因此被剝奪了生命。他要求，除了警方必須徹查案件，還給受害者公道外，柯市府的管理失當與不作為，還欠所有市民一個沉重的道歉。