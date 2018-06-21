名嘴批豪雨南台灣成災 陳其邁反譏：天龍國思維

名嘴和部分媒體批評高雄花大錢治水卻還是淹水，陳其邁反批外界不該用「天龍國」的思維來看高雄的治水問題。（記者黃佳琳攝）

2018-06-21 12:48

〔記者黃佳琳／高雄報導〕連日豪大雨造成高雄部分地區傳出積水，高雄市長參選人、立委陳其邁今天前往岡山視察典寶A區及B區滯洪池成效，陳其邁說，名嘴和部分媒體批評高雄花大錢治水卻還是淹水，外界不該用「天龍國」的思維來看高雄的治水問題。

高市水利局指出，典寶A區及B區滯洪池的完工、總共148萬噸滯洪量、解決岡山白米里、劉厝里及下游橋頭、梓官等往年易淹水地區、有大幅改善。

高雄地區因19、20日瞬間短延時強降雨，10分鐘雨量達21.5mm、超過市區雨水下水道的設計標準、累積雨量也達300mm以上，造成部分道路及低窪地區小範圍積水，但雨勢歇緩後都可立即順利消退，證明治水有成效。

陳其邁指出，高市府今年底將完成15座滯洪池，總滯洪容量達326萬噸，高居全國之冠，以99年凡那比颱風來看，24小時降雨933毫米，淹水面積約6797公頃、105年梅姬颱風24小時降雨876毫米，淹水面積約445公頃，整體淹水面積已較99年減少約6352公頃，顯示治水建設對淹水明顯有改善。

對於外界質疑高雄花大錢治水成效不彰，陳其邁指出，這些人只要來問問過去這些易淹水區域的民眾，就可以知道高市府把錢花到哪裡，外界不應該坐在冷氣房、用天龍國的思維來批評高雄治水。