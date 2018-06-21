併玖地案 國發會邱俊榮：如興若有任何隱瞞將送檢調

黃國昌質疑國發基金淪為掏空基金，國發會邱俊榮（圖）親上火線回應。（記者陳梅英攝）

2018-06-21 12:33

〔記者陳梅英／台北報導〕黃國昌今日召開記者會，指國發基金投資如興淪為被中國掏空基金，國發會副主委邱俊榮則親上火線回應黃國昌質疑，邱俊榮指出國發基金創新轉型基金當初投資的理由是沒有問題的，基於如興併購的是中國公司玖地，事前查核也竭盡所能的小心，至於事後的發展是否如黃所說，國發基金將會進行了解，也希望黃國昌能提供資料，若查出如興有任何隱瞞，將會主動移送檢調。

邱俊榮說，黃國昌質疑國發基金投資如興併購玖地是low end 低階產業的說法他不認同，國發基金創新轉型基金投資對象本來就不限產業，沒有所謂低階產業、夕陽產業的問題，甚至就是因為如此，更需要創新轉型，這也是創新轉型基金成立目的。

此外，創新轉型基金投資的對象去做併購本來就是鼓勵的行為，所以當初如興提出要併購玖地時，並不會認為這是要掏空。

邱俊榮說，國發基金創新轉型基金投資如興這個案子，國發基金在事前能做所有查證、查核工作都已竭盡所能，包括，如興在申請國發基金創新轉型基金參與投資前，就其現金增資與併購玖地部分，已經分別依相關法令向各主管機關申報及申請，且均由經濟部投審會會商國安會、陸委會及金管會等機關審查通過與獲准，國發基金才開始依投資作業程序進行審議。

在審議過程中，國發基金礙於人力有限，也請安侯會計師事務所針對如興的法務、財務以及投資價格做查核與鑑價報告，並經投資評估審議會等三階段程序完成才配合民間資金共同參與投資。

當時安侯提出的鑑價報告是15.9-20元，最後國發基金是以每股18.6元認購如興普通股8,000 萬股，投資金額14.88 億元。金管會當初針對如興申請增資要去併購玖地，也另外請了勤業會計師事務所提供鑑價報告。

邱俊榮說，國發基金已盡了所有責任，即使國發基金在如興有一席法人董事也是要根據會計師查核報告，不太可能自己就能釐清玖地的財務狀況以及在中國的所有關係。若後續發展真的出現如黃國昌所說的掏空，國發基金也會非常痛心。

邱俊榮說，在黃國昌今日要召開記者會前已經與如興董事長陳仕修聯繫過，陳仕修也會針對黃國昌的質疑做出回應，但國發基金仍會親自去了解，如興的簽證會計師事務所永安是否真的有黃國昌所質疑的情事，並且會加強國發基金派任的董事在投資事業董事會的責任。