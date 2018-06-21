軍人年改三讀 藍委：衝擊才要開始

2018-06-21 12:16

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院昨深夜三讀通過軍人年改法案，國民黨團今召開記者會痛批，年改後的衝擊才要開始，如此年改談何留才？且納入滾動性檢討，創造退休金不確定性，軍公教警消消費力減少，勢必影響經濟。

黨團書記長李彥秀表示，年改後對軍公教警消的衝擊之大，如此還談何留才？且未來對於軍人退伍後轉職的諸多限制將影響募兵制成效，加上軍公教警消因年改導致消費減少，影響經濟，呼籲民進黨要承擔這些才正要開始的衝擊。

黨團首席副書記長曾銘宗表示，民進黨在推動年改過程中，不但溝通不足，還刻意強調退休金的差異，刻意抹黑、操作族群對立，且未來將導致公務人員做老做滿，將讓人力大幅老化，也造成人才不願到政府機關服務。

曾銘宗說，軍公教年改的實施結果，將造成消費緊縮，會讓低薪情況雪上加霜，且導入滾動式檢討，創造出退休金的不確定性，將會讓軍公教更不敢消費，這個錯誤的年改，可說是禍及子孫。

黨團新任當選總召江啟臣指出，法案三讀後，蔡總統在臉書上說危機已被克服，但民進黨並非用溝通、配套或開源，而是去砍別人長年付出的心力、金錢，來克服蔡總統口中的「危機」，是用拒馬及暴力表決來「克服危機」。

江啟臣說，美國推動年金改革，是用3年來推動，第一年是溝通期、第二年是選擇期，第三年才是真正落實，美國是蔡政府一向最友好、最想學習的對象，如今軍人年改法案才剛三讀，竟然就打算在7月1日就上路。