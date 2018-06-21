獨家》黨產會查婦聯會「獨立帳房」金流 首度約談常委陳幸

2018-06-21 12:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為追查婦聯會相關金流及勞軍捐，行政院黨產會已鎖定婦聯會「獨立帳房」基金保管委員會，6月14日展開第二波約談行動，首度約談婦聯會常委陳幸，掌握到婦聯會要動支鉅額金錢，須經前主委辜嚴倬雲、陳幸兩人蓋章同意。

據了解，前副總統陳誠之女陳幸為婦聯會資深常委之一，在婦聯會輩分僅次於秦舜英，陳幸的母親譚祥為婦聯會創會副主委，蔣宋美齡過世後，在辜嚴倬雲擔任主委時代，婦聯會保管會由辜嚴和陳幸共同負責。

黨產會調查發現，婦聯會數百億元放在保管會內，僅少數高層有權能動用，過去勞軍捐收入要如何運用，婦聯會的錢要怎麼花，要捐助特定政黨人士，婦聯會內的一般常委根本無從置喙，堪稱是婦聯會內最神秘的「獨立帳房」。

黨產會查出，辜嚴倬雲為取信於會內人士，建立起「雙章制度」，若要動用保管會基金，須經辜嚴倬雲、陳幸兩人蓋章，平常私章存放在婦聯會保險箱內，陳幸大約每月2次來取章蓋印。

據透露，在辜嚴倬雲掌權時代，婦聯會財產被拿去投資辜家台泥股票、挹注國民黨及其基金會，相關金流極不透明，甚至未經常委會決議通過，多數常委也不知婦聯會的錢被拿去給誰。

陳幸在去年夏天為此極度不滿，與另一名常委孔如明不滿請職常委職務，直至辜嚴倬雲被內政部撤換主委後，陳幸基於對婦聯會的情感，今年才又回鍋擔任常委。

黨產會也發現，婦聯會保管會的辦公室過去並非設在美齡樓內，早年是獨立在外小金庫，直到5、6年前才搬入婦聯會，目前保管會唯一職員吳秀貞，她雖任職於婦聯會，卻不是領婦聯會薪水，每月薪水由華興支付，更不必處理會記室業務。

官員指出，勞軍捐款項收入及支出由保管會負責，因婦聯會早年帳冊去年5月被辜家搬走銷毀，至今勞軍捐仍有疑點尚待釐清，陳幸是少數能接觸到保管會的人，約談只是調查行動一環，下一階段不排除繼續約談相關人士。