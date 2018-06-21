我將捐100萬美金贈WHO 外交部籌備中「進展順利」

總統蔡英文上月宣布將贈款一百萬美金給世衛組織，以對抗伊波拉病毒擴散。（世衛組織資料照，記者呂伊萱攝）

2018-06-21 12:14

〔記者呂伊萱／台北報導〕總統蔡英文上月宣布，將贊助世衛100萬美金給世衛組織（WHO）對抗伊波拉病毒，由於我曾透過美國窗口捐助WHO，外界質疑此次能否以我國名義捐款。外交部國組司司長徐佩勇今天對此表示，捐款事宜洽商順利，且「今年作法會不一樣」。

我政府在世衛大會（WHA）後宣布捐款100萬美金給世衛組織（WHO），以對抗伊波拉病毒。徐佩勇今天出席外交部例會時說明此案進度，徐佩勇表示正在接洽，並和相關方諮詢當中，「進展蠻順利的」。

由於我於2014年捐助WHO時是透過美國疾管局窗口捐獻，WHO收據上則是註明由美國疾管局旗下的基金會捐款，因此外界對於我今年能否以「中華民國政府」名義捐款多有疑問。對此，徐佩勇沒有正面回應，但強調「今年作法不一樣」，且一定會完成捐款目標。

另，中國以巴紐第二大援助國身分，自去年起持續施壓巴國政府更改我駐巴紐處名稱及降格待遇，並使我駐巴紐外館由「中華民國（台灣）駐巴布亞紐幾內亞商務代表團」改為「駐巴布亞紐幾內亞台北經濟文化辦事處」。外交部日前對此表示更名並不影響駐處實質運作。

巴紐受到中國政府施壓，有否影響我國今年參與APEC情形？徐佩勇對此表示，目前都還算平順，遭遇一些挑戰、干擾，但透過密切的溝通，已經一一克服。

徐佩勇也補充說，巴紐對我們相當支持，例如我國APEC企業諮詢代表詹宏志今年擔任APEC中ABAC的「數位創新工作小組」主席，巴紐就與我國合作，共同主辦7月19日至20日在台北舉行的「ABAC數位創新論壇」。

至於APEC派遣特使來訪等相關事宜，徐佩勇則說例不對外評論，APEC籌備事宜均按照既定程序進行中。