教宗樂觀看待梵中對話 外交部：教廷應會正視中國限縮宗教自由

2018-06-21 11:53

〔記者呂伊萱／台北報導〕梵中對話備受矚目，教宗方濟各近日接受路透社訪問說，梵中對話存在風險，但是最佳途徑，他願意承擔風險。外交部今天對此表示，外交部相信教廷與中國對話時，必會正視中國限縮宗教自由的情形，外交部也表示充分掌握梵中對話，我政府審慎看待對話過程。

教宗方濟各於6月中旬接受路透社訪問，表示他對改善梵蒂岡和北京的關係表示樂觀，也駁斥所謂教宗可能把教廷出賣給北京共產黨政府的批評。梵中正進行關於中國主教任命權的談判對話，教宗並沒有透露磋商細節，但表示對話是向前推動的最佳途徑。

教宗說，對話是一種風險，但他寧願承擔風險，而不是「不舉行對話的注定失敗」。教宗也說有些人指出對話是「中國的時機」，但他認為這是「天主的時機」，「讓我們平靜地向前推進」。

外交部發言人李憲章今天在例會時說，外交部相信教廷在與中國對話的同時，也必然會正視中國政府限縮宗教自由的情形。目前國際社會對中國天主教地下教徒面臨的挑戰都非常關切，也都期許教廷能保護長期受到壓迫的教徒們，讓他們免於恐懼，不再犧牲。

李憲章也強調，外交部及我駐教廷大使館均持續密切關注相關發展，對於實際情況也有充分掌握。基於互信，台梵雙方保持密切聯繫，教廷一再強調梵中對話是為了解決主教任命等教務問題，不涉及政治，我政府審慎看待梵中對話的過程。

李憲章說，台灣作為宗教自由的良好典範，將持續與教廷合作推動教宗強調之國際慈善及人道援助工作，以彰顯雙方邦誼所代表的普世價值。