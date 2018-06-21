如興併中國玖地 黃國昌爆：國發基金助中共滲透台灣

如興併中國玖地案，時代力量立委黃國昌爆指，國發基金恐淪為中國國企滲透台灣的方式。（記者彭琬馨攝）

2018-06-21 11:43

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委黃國昌今踢爆，國發基金去年斥資15億協助台灣如興公司投資併購中國玖地公司一案，事實上是「請來中國腐敗的官二代，吸台灣投資大眾的血」；時代力量板橋區市議員參選人彭盛韶也說，如興公司當前負責人孫瑒，曾擔任中共國企吉林省紡織品進出口公司的上海辦事處負責人，「是中共百分之百持有的公司」，質疑國發基金成為中國滲透台灣企業的大功臣。

時代力量立委黃國昌、板橋區市議員參選人彭盛韶、新竹市北區市議員參選人林彥甫今召開記者會，批評國發基金去年協助台灣上市公司投資併購中國玖地公司併購案，恐成為中共國企滲透台灣企業的幫兇。

彭盛韶在記者會中指出，目前孫瑒是如興的實際負責人，先前曾擔任中共國企吉林省紡織品進出口公司的上海辦事處負責人，也是中國百分之百持股的國營企業，彭盛韶批評，若孫瑒父母不是中共黨政級高官，「他有可能擔任這個職務嗎？」彭盛韶並質疑，投審會當初只做情勢審查，意味著中國人投資台灣企業，若持有他國護照就能輕鬆過關，把關機制形同虛設。

林彥甫則說，中國玖地財務虧損嚴重，在如興併購玖地後，財務狀況更不透明，內部作假帳情況嚴重；林彥甫質疑，這樁假併購、真滲透案件，讓玖地虧損的財務狀況雪上加霜，甚至讓「國發基金淪為如興的紓困基金」。

黃國昌在記者會中要求，投審會、國安局、金管會、陸委會、國發基金等相關單位，應出面交代此併購案的評估流程，他並呼籲孫瑒出面，向台灣社會大眾交代清楚自身的背景。