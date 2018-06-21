出書宣揚政績？柯文哲：只是書寫3年執政理念

2018-06-21 11:29

〔記者周彥妤／台北報導〕年底選戰增溫，台北市長柯文哲預計於本月底出書，也將舉行新書發表會，柯今天說，不是要宣揚政績，只是把執政3年的理念寫一寫，並稱很花時間欸，校稿要到三更半夜。

柯文哲今天上午受訪，媒體詢問出書且還在IG發文，是否為吸引年輕人？柯說，出書不是宣揚政績，是把執政3年的理念寫一寫，因為以前也寫過3本，書商問自己要不要寫，就想說把這3年執政心得寫一寫，很花時間欸，校稿到三更半夜。

至於可否透露書中內容？柯文哲僅說，太多了啦，當時還有錄5、6小時影片。