美議員提案與台復交 外交部感謝：續推動雙方關係

2018-06-21 11:29

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國眾議員羅拉巴克（Dana Rohrabacher） 於美國時間20日在眾議院提出一項決議案，呼籲美國政府與台灣恢復外交關係，並揚棄「一中政策」，改採符合現狀的「一中一台」政策。外交部今天對此表示，中華民國政府感謝所有友台友人，將持續推動台美關係發展。

羅拉巴克立場反共，長期支持台灣，也是國會台灣連線的共同發起人之一。根據台灣人公共事務會（FAPA）20日新聞稿，羅拉巴克的提案敦促美國總統應揚棄「有瑕疵的一中政策」，改採符合現狀的「一中一台」政策，以承認台灣為一主權獨立國家，且有別於中共政權。

該提案也指出，總統應著手準備與台灣恢復邦交的相關程序。此外，總統、美國駐聯合國代表以及各層級官員應積極支持台灣完全參與聯合國及要求有國家身份以入會的任何國際組織。

新任北美司副司長陳慧蓁今天出席外交部例會時說，羅拉巴克長期友台，很早期就開始關注台灣議題，非常支持我們。關於此案，中華民國政府及外交部對於所有友台的國會議員和友人，都抱持非常感謝的態度，也已注意到這個案子，將密切關注發展。

陳慧蓁剛從華府返台接任副司長一職，對於台美關係，她補充說，雙方在國會及行政部門都維持非常好的關係，溝通順暢密切，將持續推動台美關係深化。