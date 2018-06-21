談文化大學宿舍案 柯文哲：跟大彎北段案一樣積非成是

國民黨新北市長侯友宜的文化大學宿舍案，風波不斷，對此，台北市長柯文哲表示，此事就像大彎北段案一樣，積非成是。（記者簡榮豐攝）

2018-06-21 11:31

〔記者周彥妤／台北報導〕國民黨新北市長侯友宜的文化大學宿舍案，風波不斷，如今又遭人指新北市副秘書邱敬斌等人，前來台北市政府關說疑雲，引發輿論關注。台北市長柯文哲今天說，此事又是藍綠對抗，尤其今年選舉年，處理起來就是動輒得咎，並稱就像大彎北段案一樣，積非成是。

柯文哲今天上午出席民政團隊聯合頒獎典禮，會前受訪被問到，文大宿舍是等到教育部確定是宿舍，再決定出手嗎？柯再重申，長期以來，反正就是藍綠對抗，尤其今年是選舉年，自己也特地和都發局長林洲民說，不要預設立場，最簡單方式就是不要說這是誰的名字，要建立法治、人權的典範，該怎麼做就怎麼做，依法行政，按照SOP走。

至於是否擔心此事後座力影響自己？柯文哲說，這種事情就是動輒得咎，總之就是依法行政，查證完畢再公布資料。記者問，如果最後發現有問題，就代表歷任台北市長也有問題？柯文哲先嘆一口氣，說那這樣「大彎北段也是例子啊」，事情常是積非成是。

現場媒體也問，台北農產運銷公司總經理吳音寧要把送殘菜做成SOP，柯表示，應該是跟我們雙北地區社福團體來建立，有交代社會局要寫，怎麼做比較合理合法，這樣以後就不會有爭議。

相關影音