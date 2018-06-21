上任2年完成年改、軍改 蔡英文13：30將發表重大談話

〔即時新聞／綜合報導〕立法院昨天挑燈夜戰三讀通過攸關軍人年改的「陸海空軍軍官士官服役條例修正案」，對此，總統蔡英文、副總統陳建仁將在下午1時30分發表談話。
蔡英文上任2年，前後完成公務員、教師年金改革、軍公教年金改革，力拚7月1日一同上路實施。總統府今天上午發出通知，指出蔡英文、陳建仁，下午1時30分將針對年金改革方案通過發表談話。
立法院臨時會院會三讀修正通過陸海空軍軍官士官服役條例部分條文，明定軍人年金樓地板為3萬8990元，退休俸起支俸率55％，年增率2％，18％優惠存款分10年歸零。
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
〔即時新聞／綜合報導〕立法院昨天挑燈夜戰三讀通過攸關軍人年改的「陸海空軍軍官士官服役條例修正案」，對此，總統蔡英文、副總統陳建仁將在下午1時30分發表談話。
蔡英文上任2年，前後完成公務員、教師年金改革、軍公教年金改革，力拚7月1日一同上路實施。總統府今天上午發出通知，指出蔡英文、陳建仁，下午1時30分將針對年金改革方案通過發表談話。
立法院臨時會院會三讀修正通過陸海空軍軍官士官服役條例部分條文，明定軍人年金樓地板為3萬8990元，退休俸起支俸率55％，年增率2％，18％優惠存款分10年歸零。