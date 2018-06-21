「姚瑤姚」連線！姚文智週六首場造勢 廣告邀陳菊背書

姚文智今天首度與吳思瑤同台，組成「姚瑤連線」，姚文智感謝吳思瑤願意擔任他的首席發言人。（記者廖振輝攝）

2018-06-21 10:12

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智本週六（23日）將於民進黨中央黨部前舉辦首場大型造勢晚會，今（21日）記者會，搶先公開長達2分鐘的宣傳影片。陳菊面對鏡頭推薦新一代的姚文智，拜託大家給予姚文智支持和鼓勵。

隸屬黨內謝系的姚文智今天與隸屬新潮流系的吳思瑤一起開記者會，也邀請新系中的重量級人物陳菊來拍攝宣傳廣告。

姚文智說，今天是姚瑤合體，希望跟大家公布當天造勢活動和總統府秘書長陳菊為他拍攝的宣傳廣告。陳菊細數過去與姚文智的共事、合作經驗，呼籲大家來當姚文智後盾，出席23日的造勢活動。

姚文智指出，感謝吳思瑤願意擔任他的首席發言人，也會跟立委趙天麟一起主持23日的晚會。而過去曾說要擔任他的競選主委的姚立明，則因身體因素改為擔任策略長，因此他們是「姚瑤姚」連線。

姚文智解釋，之所以邀請陳菊來拍攝廣告，是因為兩人有共事經驗，他擔任實習記者時，第一次見到美麗島事件後的菊姐，覺得她很溫暖。後來他擔任高雄市新聞局長，陳菊任高雄市社會局長；他後來擔任新聞局長的時候，菊姐則是擔任勞委會主委，兩人有兩次共事經驗，這次晚會也會請陳菊擔任壓軸推薦。

吳思瑤表示，她已經正式同意出任競選團隊首席發言人職務，昨天談定後，未來會朝發言人團的方式來分工，其中有現任市議員，也會有立法院黨團的成員，還有年輕世代的朋友。大家會一起投入發言人工作。

吳思瑤表示，623廣告推出後，希望將造勢推向高峰，希望激發關心這場選舉的人一起站出來，給姚文智最大支持。此外，這也是民進黨提名台北市議員後，首度聯合大造勢，凸顯團結、並且由姚文智領軍的氛圍，也感謝陳菊願意擔任壓軸演說，激勵士氣，會拿出最好的戰鬥意志和市政訴求，贏得戰役。

除了吳思瑤之外，姚文智說，民進黨秘書長洪耀福也將擔任競選總幹事，台北市黨部主委陳正德擔任組織長，前台北市黨部主委黃承國擔任競選團隊總督導，未來會陸續公布其他年輕的新秀夥伴。

姚文智說，這幾天大家討論的政策，是創意整合，提醒市民朋友，讓大家加入這個城市。例如社會住宅問題，還有零元車票問題。

至於未來雙北是否會一起造勢？吳思瑤說，未來一定會有很多縣市合作，以及中央、地方的支持，在現階段，也就是週末的這場造勢活動，主角會是姚文智。姚文智說，雙北合作很重要，例如捷運月票問題，雙北一定要合作。但是三振對手至少也要投三球，623造勢是投出第一球，跟蘇貞昌和其他縣市首長的合作也會陸續投出。

而總統蔡英文和行政院長賴清德是否參加造勢？姚文智則未正面回應。

被問到大型競選總部成立時程，姚文智坦言，目前還在張羅。

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