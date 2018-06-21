批文大聲明胡扯一通！ 段宜康：侯友宜應該去自首

民進黨立委段宜康。（資料照）

2018-06-21 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜近日身陷文化大學宿舍「大群館」爭議，外界質疑聲浪不斷，文大昨（20日）晚則發聲明指出，該校7年前承租大群館並依建物使用執照載明「集合住宅」，因此認定能當成宿舍使用，有依法向相關政府單位申報，而至今也未收到政府公文指不能租「大群館」當成宿舍使用。對此，民進黨立委段宜康痛批，這個聲明根本胡扯一通！

段宜康在臉書表示，教育部每年補助文大的1億元，是根據學生人數、學生宿舍床位等設施為計算根據，而文大呈報了大群館的420個床位，也因此拿到了補助，但既然用不到，要不要拿來還給國庫？文大每年拿來補大群館500萬以上差額的錢，難道不是學校的經費？教育部的補助款成為文大的經費，文大的經費去填貪心房東的大胃，難道不是事實？

「文化大學在玩什麼文字遊戲！」段宜康不滿的說，文大和侯友宜口徑一致，說為什麼過去都合法，「遇到了選舉就變成不合法？過去合法嗎？」段指出，1997年起侯友宜家把這棟「集合住宅」當成「寄宿住宅」分租給學生時就已違法，「違法了21年沒被抓出來，是歷年市政府失職，讓侯友宜可以違法牟利！」

段宜康強調，侯友宜應該去自首，並繳回21年的「不當得利」，至於要繳多少，不然打個折就2億吧！