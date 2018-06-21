軍人年改三讀 賴揆：讓退撫制更健全

立法院20日深夜三讀通過軍人年改修法，行政院長賴清德隨即在臉書發文，感謝立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌、立院黨團總召柯建銘及民進黨團的大力支持，也感謝各部會同仁積極協調凝聚共識，讓軍人退撫制度更加健全。（資料照）

2018-06-21 00:14

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院20日深夜三讀通過軍人年改修法，行政院長賴清德隨即在臉書發文說，感謝立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌、立院黨團總召柯建銘還有民進黨黨團的大力支持，也感謝各部會同仁積極協調凝聚共識，讓軍人退撫制度更加健全，未來我們繼續團結為台灣的永續發展打拚。

賴揆說，立院臨時會通過了「陸海空軍軍官士官服役條例」，這次的修法以「促進招募、穩定現役、照顧退員」為目的，考量軍人職業特殊性，設計出以照顧中低階及短年資人員的「軍人退撫制度」新制。

他表示，我國現行的軍人退撫制度，因過去十幾年來數次軍隊組織精簡與兵制改變，使得軍隊員額大幅減少，導致軍人退撫基金收支加速失衡，修法前的提撥制軍人退撫制度，已無法解決軍人退撫基金提早破產的問題。

賴揆指出，新制使未來軍人退撫基金財務得以維持30年穩健運作。制度施行後可確保國家安全、有利募兵制推動、鼓勵現役長留久用、提振軍隊士氣及照顧退伍軍人的家庭生活，達成健全軍人退撫基金，使其永續經營之政策目標。