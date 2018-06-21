軍人年改通過 蔡英文：艱鉅的任務我們一起做到了

立法院20日挑燈夜戰三讀通過攸關軍人年改的陸海空軍軍官士官服役條例修正案，總統蔡英文隨即在臉書發文表示，「這是一個艱鉅的任務，但我們一起做到了。」（資料照）

2018-06-21 00:03

〔記者蘇永耀／台北報導〕立法院今天（20日）挑燈夜戰三讀通過攸關軍人年改的陸海空軍軍官士官服役條例修正案，總統蔡英文隨即在臉書發文表示，兩年前，政府的精算報告就提出警示，制度失衡的公務人員年金預計在2031年破產，教師年金預估在2030年破產，軍人年金更快，2020年就會破產。蔡英文指出，「這些危機，現在都被我們克服了。」

蔡英文指出，為了把國家從可見危機當中拉回來，她把年金改革視為任期當中最重要的任務，這兩年面對很多責難，但這些責難正是過去政治人物不願也不敢推動年改的原因。

蔡英文強調，她從來沒有任何猶豫，因為台灣正在跟時間賽跑，改革必須從她的手中啟動，繼去年完成公教年金改革之後，陸海空軍軍官士官服役條例修正案也三讀通過，新的軍人年金制度即將上路。

蔡英文表示，不只解決財務問題，新的制度更考慮到軍人的特殊性，以「長留久用」的精神來設計，感謝國會的理解和支持，也感謝行政團隊的全力以赴，大家共同完成了一個既能維持基金永續，確保退休安全，同時強化國軍戰力的軍人年改方案。蔡英文強調，「這是一個艱鉅的任務，但我們一起做到了。」