桃園市參加ICLEI 以環保成功經驗在蒙特婁向國際發聲

2018-06-20 23:19

［記者謝武雄／桃園報導］第10屆地方政府永續發展理事會（簡稱ICLEI）世界大會於19日到22日在加拿大蒙特婁舉行，桃園市政府今年首度參加，由副秘書長邱俊銘率團前往，代表團預計於蒙特婁時間20日（台灣時間21日）在城市對談會議上，發表桃園推動低碳綠色城市的經驗。

ICLEI創立於1990年，是由聯合國辦理地方政府永續世界大會的200個地方政府共同發起，每三年舉辦一次世界大會，會中會檢視各會員城市的環保成果，並促進國際城市交流，桃園於2011年加入ICLEI，今年是首度參加大會，邱俊銘等一行人在19日的開幕晚會中與身兼ICLEI主席的波昂市長Ashok Sridharan、ICLEI秘書長Gino Van Begin進行交流。

桃園市長鄭文燦是於2016年簽署全球氣候能源市長盟約（Global Covenant of Mayors for Climate & Energy，簡稱GCOM）承諾書，展示減緩氣候變遷的決心，並推出各項具體行動，包括盤查溫室氣體、辦理低碳綠色城市旗艦計畫及氣候變遷調適計畫等，並於今年GCOM「完全達標」徽章；另市府於2015年起，每年參與聯合國氣候變遷綱要公約締約國大會，吸收各國環保工作經驗，增加桃園在國際曝光機會。

環保局長沈志修表示，桃園市今年也會持續參與聯合國氣候變遷綱要公約締約國大會，爭取會議期間的發表機會，藉此傳達桃園市環保成功經驗，讓世界看見桃園維護環境的用心。