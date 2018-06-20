安倍晉三推特感謝 總統府：台日為友好區域夥伴

2018-06-20 19:53

〔記者蘇永耀／台北報導〕日本首相安倍晉三今天透過推特，以中文感謝蔡英文總統對大阪震災的慰問，強調「患難見真情」，感謝台灣許多老朋友的聲援。總統府晚間指出，也期待未來兩國在各領域上有更多的合作，助益於雙方福祉的促進以及區域的和平與繁榮。

日本大阪18日發生芮氏規模6.1地震，蔡總統當天透過日文推特慰問日本近畿地區地震受災的日本國民。蔡總統表示，她誠心祈求受傷的人儘速恢復健康、受災地早日恢復原貌。她並表示，台灣在關注震災後動向的同時，在能力範圍內，準備好盡可能提供日本需要的支援。

安倍今天以中文透過推特指出，非常感謝溫暖的慰問，也感謝台灣許多老朋友的聲援。「患難見真情」。 希望今後將繼續作為友人在面臨困難時互相幫助。

對於安倍的回應，總統府發言人林鶴明說，台灣跟日本，不僅都是亞太民主社群成員，地緣上更同處地震帶，而多年來雙方在災害發生時的相互關心與協助，也讓彼此成為友好的區域夥伴。我們珍視這樣難得的情誼，也期待未來兩國在各領域上有更多的合作，助益於雙方福祉的促進以及區域的和平與繁榮。

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「患難見真情」 安倍晉三感謝台灣關心大阪強震

蔡英文總統推文：

日本の近畿地方で発生した地震で被害に遭われた日本国民の皆様に謹んでお見舞い申し上げます。

また、被害に遭われた方々の速やかな回復と被災地の早期復旧を心からお祈り申し上げます。

台湾は震災後の動向に注目していくとともに、日本に対して出来る限り必要な支援を行う用意をしています。 https://t.co/60Iz632TaN — 蔡英文 Tsai Ing-wen （@iingwen） 2018年6月18日