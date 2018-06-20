安倍晉三推特感謝 總統府：台日為友好區域夥伴

2018-06-20 19:53

〔記者蘇永耀／台北報導〕日本首相安倍晉三今天透過推特，以中文感謝蔡英文總統對大阪震災的慰問，強調「患難見真情」，感謝台灣許多老朋友的聲援。總統府晚間指出，也期待未來兩國在各領域上有更多的合作，助益於雙方福祉的促進以及區域的和平與繁榮。

日本大阪18日發生芮氏規模6.1地震，蔡總統當天透過日文推特慰問日本近畿地區地震受災的日本國民。蔡總統表示，她誠心祈求受傷的人儘速恢復健康、受災地早日恢復原貌。她並表示，台灣在關注震災後動向的同時，在能力範圍內，準備好盡可能提供日本需要的支援。

安倍今天以中文透過推特指出，非常感謝溫暖的慰問，也感謝台灣許多老朋友的聲援。「患難見真情」。 希望今後將繼續作為友人在面臨困難時互相幫助。

對於安倍的回應，總統府發言人林鶴明說，台灣跟日本，不僅都是亞太民主社群成員，地緣上更同處地震帶，而多年來雙方在災害發生時的相互關心與協助，也讓彼此成為友好的區域夥伴。我們珍視這樣難得的情誼，也期待未來兩國在各領域上有更多的合作，助益於雙方福祉的促進以及區域的和平與繁榮。

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「患難見真情」 安倍晉三感謝台灣關心大阪強震

蔡英文總統推文：

  • 蔡英文總統在18日日本大阪地震後在推特上以日文推文表達關切，今天日本首相安倍晉三也以中文推文，感謝台灣許多老朋友的聲援。（擷取自「蔡英文 Tsai Ing-wen」推特）

    蔡英文總統在18日日本大阪地震後在推特上以日文推文表達關切，今天日本首相安倍晉三也以中文推文，感謝台灣許多老朋友的聲援。（擷取自「蔡英文 Tsai Ing-wen」推特）

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