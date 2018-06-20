原轉會第二屆委員名單出爐 總統仍任召集人

2018-06-20 18:37

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府今日公布「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」第二屆委員暨顧問名單。原轉會仍將由總統擔任召集人，與原住民族各族推舉出的代表持續對話，共同推動原住民族歷史正義與轉型正義工作。

總統府發言人林鶴明表示，原轉會於前年8月1日「原住民族日」總統代表政府向原住民族道歉後成立。按照原轉會設置要點規定，第一屆委員的任期已於今年5日19日屆滿，總統曾於3月29日主持原轉會第五次委員會議時正式邀請第一屆全體委員，依據設置要點規定續任為第二屆委員，一起努力為原住民族的未來繼續打拚。

林鶴明說明，經過兩個多月的意見徵詢與討論後，多數委員同意續任為第二屆委員，但有4位委員因個人規劃選擇不續任，分別是：魯凱族代表台邦．撒沙勒卸任，由族人重新推舉屏東縣政府原民處處長伍麗華接任；賽德克族代表瓦歷斯．貝林及拉阿魯哇族代表宋玉清卸任，將尊重族人步調重新推舉代表接任；學者專家委員歐蜜．偉浪卸任，由總統遴聘中央研究院台灣史研究所副研究員詹素娟接任。

此外，機關代表國史館長吳密察卸任，由總統指派農委會林務局局長林華慶接任。因此第二屆委員仍為29人，任期2年。

除了委員名單外，原轉會土地、文化、語言、歷史、和解等5個主題小組的召集人及顧問，也一併由總統核定後續任，任期與委員相同。

林鶴明轉述，蔡總統相當肯定過去一年多以來，原轉會透過委員會議建立起的固定對話機制，以及各個主題小組陸續展開的史料彙整、真相釐清、社會溝通等工作成果。總統感謝5位卸任委員的貢獻，也期勉第二屆全體委員與顧問，繼續一同推動原住民族歷史正義與轉型正義工作。

原轉會第六次委員會議預計將於6月底召開。