國民黨轟「卡反空污公投」 詹順貴：公文不到2小時出手

2018-06-20 19:06

〔記者劉力仁／台北報導〕國民黨立委盧秀燕批評，4月3日提出降低火力發電公投案，經歷聽證會、補正等程序，至今78天仍未通過，恐趕不及完成第二階段連署並進入年底公投投票，中選會「為杯葛而杯葛、為刁難而刁難」；國民黨立法院黨團總召林德福說，資料送交經濟部、環保署，放在環保署副署長詹順貴的桌上卡到現在；詹順貴反擊，公文不到2小時出手。

詹順貴說，盧秀燕原本提案文為《為改善空氣污染，減少由火力發電廠所排放PM2.5對國民健康之危害，你是否贊成逐年降低火力發電廠發電量？》，所謂「逐年降低」，每年究應降多少不夠明確，所以，被要求補正，這算刁難嗎？

之後盧秀燕將公投主文修正為《你是否同意以「平均每年至少降低1％」之方式逐年降低火力發電廠發電量？》，而將為改善空污的目的改至理由說明，並主張這是創制性公投。

所謂「創制」，依司法解釋，是「從無到有」；「複決」則是對既有政策的反對或修正。蔡政府上台後，先後由林全前院長與賴清德院長於去年4月、12月間召開記者會宣布由環保署研擬蔡政府「空氣污染防治策略」與「行動方案」，空污治理、改善空氣品質是現階段蔡政府重要政策，國民黨此時再重複提創制性公投，程序上即會有是否適當、有無必要的疑義。

再就補正後的公投主文來看，「平均每年至少降1％」究竟以公投通過當年為基準年？或每年以前一年為基準年？

火力發電廠使用的燃煤，有燃煤與燃氣之分，二者單位發電量所產生的PM2.5、溫室氣體與重金屬，均有落差；新舊電廠所產生的空氣污染物質與量差距更大，因此新的主文，究竟是降煤優先？降舊優先？或不問燃煤、燃氣，也不問電廠新舊，一律每廠齊頭各降至少1％？都不清楚。

詹順貴說，環保署回覆中選會公文內簽，在他的辦公桌上停留不到2小時就送出去，這樣算積壓公文嗎？國民黨胡亂指責。