軍人年改案三讀在即 八百壯士：若有槍早就革命了！

對於軍人年金改革改案即將三讀，八百壯士指揮官吳其樑說，若有槍早就革命了。（記者鄭鴻達攝）

2018-06-20 17:06

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院臨時會院會今天表決軍人年改草案，預計今晚完成草案三讀。反年改團體「八百壯士」在立院外埋鍋造飯長達485天，今天預計是街頭抗爭的最後一天。指揮官吳其樑說，民進黨要強行通過也無可奈何，「若有槍早就革命了！」

立法院召開臨時會處理「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，院會已進入逐條表決階段，若無意外，今晚或明日將完成三讀程序。為此，「八百壯士」今天也做最後一哩路的動員號召，進行第485天，也是最後一天的街頭陳抗。

吳斯懷受訪指出，因為這土匪強盜政府根本不在乎退伍軍人的訴求，這485天來，不管再冷、再熱的天氣，各位同袍都能堅持活動來維權，要感謝國軍各軍事院校的代表，未來團體將轉型成立協會，進入長期抗戰。

吳其樑說，目前他是由眾人推派出來當臨時編制「八百壯士」的指揮官，「中華民國八百壯士捍衛中華協會」已獲得政府核准成立，在6月30日召開會員大會、成為正式組織後，將選出理、監事來進行長期對抗。

記者問民進黨將表決通過軍改案，是否感到無奈？吳其樑回應，若民進黨要強行通過，他們也無可奈何，他們沒有槍，若有槍早就革命了！

立法院預計處理「陸海空軍軍官士官服役條例」二、三讀，不少「八百壯士」成員與副指揮官兼發言人、退役中將吳斯懷（右）在埋鍋造飯485日的看板前拍照留念。（記者劉信德攝）