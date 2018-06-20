侯友宜競選總幹事敲定 前立委林鴻池出任

2018-06-20 16:59

〔記者賴筱桐／新北報導〕2年前卸下立法委員職務的林鴻池，退休後在家含飴弄孫，日前國民黨新北市長參選人侯友宜登門拜訪，邀請林鴻池出任競選總幹事。林鴻池今天受訪時說，侯友宜願意為民眾出生入死，相信未來當新北市長，一定會用心照顧這片土地上的人民。

侯友宜今天出席板橋區里長座談會，當場宣布林鴻池將出任競選總幹事。

林鴻池說，侯友宜在3、4週前找他，當時他也不清楚要做什麼，心想可能是侯友宜要競選新北市長，屬於禮貌性拜訪，沒想到侯友宜闡述競選理念，並邀請他擔任競選總幹事。

林鴻池談到，一時之間他沒有心理準備，希望考慮2天再給答覆，經過2天思索，他認為，侯友宜是很有正義感及愛心的人，過去擔任警察出生入死，雖然他以前和侯只是公務上的往來，但可以體會到，侯友宜是一位願意為民眾出生入死、愛這片土地的人，如果有機會擔任新北市長，會用盡心力照顧這片土地上的人民。

林鴻池說，他被侯友宜那份心意打動，也覺得自己「責無旁貸」，希望一起和侯友宜努力完成一件事，讓新北市未來更好。他強調，「重點不在於幫助侯副，是幫助新北市民的未來」，他希望盡一份心力。

被問到未來如何輔選？林鴻池說，大家目標一致，該怎麼做、該怎麼努力，不分彼此，整個競選幹部只要一心就好，不要分什麼樣的工作。

  • 前立法委員林鴻池將擔任國民黨新北市長參選人侯友宜的競選總幹事。（記者賴筱桐攝）

    前立法委員林鴻池將擔任國民黨新北市長參選人侯友宜的競選總幹事。（記者賴筱桐攝）

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