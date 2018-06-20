侯友宜競選總幹事敲定 前立委林鴻池出任

2018-06-20 16:59

〔記者賴筱桐／新北報導〕2年前卸下立法委員職務的林鴻池，退休後在家含飴弄孫，日前國民黨新北市長參選人侯友宜登門拜訪，邀請林鴻池出任競選總幹事。林鴻池今天受訪時說，侯友宜願意為民眾出生入死，相信未來當新北市長，一定會用心照顧這片土地上的人民。

侯友宜今天出席板橋區里長座談會，當場宣布林鴻池將出任競選總幹事。

林鴻池說，侯友宜在3、4週前找他，當時他也不清楚要做什麼，心想可能是侯友宜要競選新北市長，屬於禮貌性拜訪，沒想到侯友宜闡述競選理念，並邀請他擔任競選總幹事。

林鴻池談到，一時之間他沒有心理準備，希望考慮2天再給答覆，經過2天思索，他認為，侯友宜是很有正義感及愛心的人，過去擔任警察出生入死，雖然他以前和侯只是公務上的往來，但可以體會到，侯友宜是一位願意為民眾出生入死、愛這片土地的人，如果有機會擔任新北市長，會用盡心力照顧這片土地上的人民。

林鴻池說，他被侯友宜那份心意打動，也覺得自己「責無旁貸」，希望一起和侯友宜努力完成一件事，讓新北市未來更好。他強調，「重點不在於幫助侯副，是幫助新北市民的未來」，他希望盡一份心力。

被問到未來如何輔選？林鴻池說，大家目標一致，該怎麼做、該怎麼努力，不分彼此，整個競選幹部只要一心就好，不要分什麼樣的工作。