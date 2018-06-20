中執委、中評委同額競選 綠：各系統理性協商結果

2018-06-20 17:07

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨中執會今天通過中執委暨中評委選舉參選人資格案，民進黨發言人何孟樺轉述，民進黨將於7月15日召開第十八屆第一次全代會，並於大會後進行中執委及中評委選舉投開票事宜。被問到今年首次出現同額登記，何孟樺回應，這是黨內全體有共識要團結一致，「各系統理性協商」下的結果。

民進黨第18屆中執委、中央評議委員15日登記截止。

登記中執委30人名單包括：總統府秘書長陳菊、立委林俊憲、陳明文、王定宇、張宏陸、蔡培慧、周春米、鄭運鵬、李昆澤、黃秀芳、高志鵬、陳亭妃、台中市議員謝明源、台北市議員王孝維、許淑華、新竹市議員鄭宏輝、新北市議員黃俊哲、何博文、沈發惠、高雄市議員周玲妏、高雄市副市長史哲、前台北市黨部主委黃承國、台鹽董事長陳啟昱、中執委陳茂松、李茂源、許西彬、中評委林耀文、中常委陳勝宏、眾來科技董事長林益邦。

10席中常委由30席中執委互推，黨內目前協調規劃互推的中常委名單為新系陳菊、沈發惠、蘇系張宏陸、綠色友誼連線陳勝宏、英系陳明文、海派王定宇、黃承國、英系與鄭文燦共同支持的鄭寶清、正國會高志鵬、黃秀芳。

中評委應選11席，登記11人包括：立委蘇治芬、蔡易餘、中評委陳大鈞、林寶興、陳坤榮、勞動部前次長郭國文、高雄市副議長蔡昌達、台南市議員賴惠員、台中市黨部評委許木桂、高雄市黨部執委何美惠、律師詹晉鑒。黨內各派系協調後規劃由蘇治芬出任中評會主委。