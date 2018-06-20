花文戰又打？張花冠副手吳芳銘 宣布參選嘉義縣長

嘉義縣副縣長吳芳銘今天宣布投入嘉義縣長選舉。（記者林宜樟攝）

2018-06-20 17:45

首次上稿 16:24

更新時間 17:39

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣長選舉民進黨已提名前農委會副主委翁章梁參選，國民黨則提名前不分區立委吳育仁參選；嘉義縣副縣長吳芳銘今天下午宣布將投入嘉義縣長選戰，震撼嘉義政壇。

吳芳銘是嘉義縣長張花冠重要幕僚，去年民進黨嘉義縣長初選時也表態有意參選，但因曾未繳黨費中斷黨齡，導致黨齡不足無法參與；今天他宣布投入縣長選戰，引發議論。

吳芳銘說，這並不是開玩笑的決定，希望能翻轉嘉義，改變嘉義，讓嘉義不再是窮苦老的縣市，現在要把人民意見放在最上面，注重人民的感受，以無色的覺醒與人民的力量，而不是用權威和利益分配的方式，不是透過由上而下的決定，他希望能讓真正的人才出頭。

對於副手表態參選，張花冠說，她事先並不知情，但並不感到意外，先前他登記參與初選時，即已受到許多不公平的對待，而他擔任副縣長這段期間，積極深入基層，同時也聽到許多地方不安的情緒與聲音；吳芳銘是非常優秀的人才，至於他參選的起心動念、想法與規劃，會找機會與他好好詳談；嘉義縣議長張明達也表示不知情。

翁章梁則表達遺憾，目前現階段最重要的工作，是讓各鄉鎮民進黨提名的候選人都能在年底大選贏得順利，會繼續按照步調勤走基層。

吳育仁則說，吳芳銘是專業人才，樂見以政見取向，能力取向乾淨公平的競爭，肯定其抱負和理想，「希望他堅持到底。」

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