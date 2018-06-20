侯友宜身陷爭議 吳敦義：全力幫忙「民進黨最怕的候選人」

2018-06-20 17:29

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜最近陷入文大校舍爭議，高雄市長參選人韓國瑜因案被檢方約談，在國民黨今日中常會中引起討論，多位中常委要求黨中央提供後盾，國民黨發言人鍾沛君轉述，黨主席吳敦義除了明確幫侯友宜背書「絕無不法」，並裁示要提供相關參選人法律諮詢服務。

另據國民黨文傳會副主委唐德明指出，民進黨現在主攻新北市、高雄市，因此吳敦義指示黨中央應該盡全力幫忙這些「民進黨最怕的候選人」。

鍾沛君表示，多位中常委建議黨中央應該做這些參選人最有力的後盾，並提供法律諮詢以及議題上的火力支援，吳敦義裁示由文傳會配合辦理，不過吳敦義也說，支援方式還要協調，黨中央只是提供適當的協助角色，決定主導權仍在於參選人。

媒體詢問中常會上對於侯友宜解釋文大校舍爭議，是否認為解釋不夠清楚？鍾沛君指出，黨務主管當場有向中常會說明侯友宜陣營的澄清解釋，中常委與吳敦義了解後也都認為「並無不法」，吳敦義並指示文傳會應協助相關人士說明清楚，讓民眾知道事實真相，黨中央也會提供侯選人法律諮詢的幫助。

此外，由於新竹縣提名爭議，最近引發部分黨內人士質疑黨中央有特定立場，鍾沛君、唐德明指出，吳敦義在今日中常會上強調，這次縣市長提名過程，他個人絕對沒有任何私心，還說有幾個縣市如果他真有私心，就不會是後來被提名的這些人選出線，自己完全是為了黨，「希望2018可以多贏幾個縣市，這樣我就心滿意足，光榮勝選是我唯一的心願。」