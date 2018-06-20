聽「公益責信」簡報 蔡英文點名這2法案要更積極

2018-06-20 17:13

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨中執會今天邀請公益責信協會理事長余孟勳報告「創新，讓公益更給力」，民進黨發言人何孟樺轉述，總統兼任民進黨黨主席的蔡英文聽完後表示，公益組織的透明化問題攸關公義社會發展的關鍵，她也希望未來相關立法如「財團法人法」與「社團法人法」可以更積極。

余孟勳長期關注與倡議非營利組織公益責信，他曾調查台灣前600大基金會，發現高達90%的基金會幾乎沒有提供財務報表，剩下的10%，目前僅有約4.7%的基金會提供完整的財務報表。

何孟樺轉述，蔡英文說，從余孟勳的報告中可看到，用透明跟數位科技和創新理念，讓地方公益組織可以有更大的動能。也讓公益組織可以發揮更大的社會助力。

據轉述，蔡英文指出，這些公益組織的透明化問題，攸關公義社會發展的關鍵，也是提升整體社會對於公益組織信任度、提升公益組織效能的關鍵。

蔡英文說，她相信若社會公益組織能夠有更透明的報告與更有創新作為，很多的事情就不需要官僚體系去處理，事實上社會也可以發揮更好治理的方式。行政院政委唐鳳和國發會也都積極在協助這些社會新創事業的發展。未來期待透過政府與民間組織的合作，在創新科技的引導下，打造更有社會力的台灣。

蔡英文多次在公開場合稱讚唐鳳，稱讚他是內閣官員中「最會溝通」的，聽完唐鳳簡報以後，所有講的內容都記在腦海裡。