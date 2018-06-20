蘇貞昌批海祭「500萬請1個人」 音樂人有話要說

2018-06-20 15:54

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌日前受訪時，指他當年規劃貢寮海洋音樂祭「我編預算500萬元給100團來報名，一團5萬元」、「我沒當縣長後，他們政策改變，請大歌手、阿妹，就是500萬元，就一個人」，引發音樂圈議論，製作人韓羅賢在臉書上表示「覺得超不爽」，他指出「玩音樂沒有顏色、只有爽度」，不要讓政治影響音樂。

新北市觀光旅遊局專門委員陳靜芳說，蘇貞昌最近在打選戰時，批評新北市政府舉辦海祭的做法，觀旅局對此慎重澄清，當年台北縣開辦海祭時，第1年預算500萬元，邀請16個樂團，後來預算逐年提高，因為海祭除了對音樂圈有重要使命，也肩負對貢寮地區觀光發展的推廣任務，所以後來每位歷任縣市長任內，都有請知名樂團到海祭共襄盛舉。

韓羅賢則指出，海祭18年來無論是規模、內容、廠商和場地，都有大規模的變化及進步，這是多少人的參與和主辦人的熱血及堅持，海祭能夠成功，要歸功所有參與音樂人的努力，500萬元只是一家中型企業尾牙場的預算，對整個活動只是杯水車薪。

他覺得海祭不只是一個音樂比賽，也是新團和大咖一起登上同一個舞台表演的機會，用大咖帶來票房，讓新人也藉此被更多觀眾注意到，這是海祭最吸引樂團的「相輔相成」之道。