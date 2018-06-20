手機看世足不方便 丁守中「盼政府管管」能在大電視上看

2018-06-20 15:43

〔記者林欣漢／基隆報導〕國民黨台北市長參選人丁守中今天下午參加基隆市經國管理暨健康學院畢業典禮活動時表示，很多年輕朋友反映，在手機、平板上看世足賽，很不方便，雖然在商言商，不過，愛爾達與華視後面都有政府的資金，希望政府管管，畢竟發展體育是政府要積極努力的方向，「能在大電視上觀看球賽會更好。」

丁守中表示，世足賽是全球矚目的運動賽事，足球場這麼大的場地，足球踢來踢去，在台灣很多人卻只能在手機、平板上看球賽，轉播畫質差而且常卡卡，多數人不能在電視大螢幕上看，「簡直是虐待球迷。」