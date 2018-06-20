陷「關說」風暴 邱敬斌：有人有步驟處理

2018-06-20 15:29

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜妻子的房產衍生文大宿舍案爭議，新北市府副秘書長邱敬斌等3名官員因在12日前往台北市都發局提及此事，衍伸一連串風波；邱敬斌今天早上出面致歉，強調絕無關說，但對此次身陷風暴，邱敬斌強調動機很明確，也坦言心裡認為幕後有人有步驟、有計畫處理這件事，謝謝這個人，讓他知道自己能承受的極限。

邱敬斌表示，台北市都發局長林洲民轉述的內容與實際的情況有落差，現場有議員提到，會不會台北市有錄音、錄影，要求邱敬斌等人要秉實說明；邱敬斌強調，這是一次私人情誼、業務交流的拜訪，若台北市政府有人錄音、錄影，他保留法律追訴權，坦然面對任何形式的調查。

民進黨市議員林秀惠追問，對林洲民轉述的內容與實際情況不一樣的部分，會不會考慮提告？

邱敬斌說他想說內心的想法，他心裡想的是有人有步驟、有計畫在處理這件事，對於這個人「我謝謝他」給我這份「禮物」，讓他了解自己所能承受的極限；他也強調，這不是告不告的問題，是個人心理的問題，用摧毀、撕裂人世界最珍貴情誼的方式來達到目的，但不要達到目的 就喪失了人性。

不過，邱敬斌這番說法，讓原本與議員何博文稍緩的氣氛再度緊張，何博文不滿說，道歉事小、釐清事實才是最重要，這樣的指控很嚴重，要求邱敬斌直接說出是誰；若認為是有人在幕後指使，他個人就是認為是朱立倫跟侯友宜。