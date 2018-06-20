年賺2000多萬 侯友宜神秘「又昱公司」內部照曝光！

國民黨新北市長參選人侯友宜。（記者翁聿煌攝）

2018-06-20 16:36

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜近日身陷文化大學宿舍爭議，風暴持續延燒，外界質疑聲浪不斷，台北市議員也質疑侯家的「又昱實業有限公司」是人頭公司，侯友宜直到今天才透過競選辦公室發布6點聲明回應。而台北市議員梁文傑則公布年賺2000萬「又昱公司」的內部照片，讓大家看看又昱的神秘面紗！

台北市議員李慶元日前爆料，侯友宜在2011年起將陽明山土地出租給文化大學做學生宿舍（大群館），至今年租金已達2000多萬元，15年的合約至少可讓侯友宜夫婦獲得3億2000萬元的租金收入。

梁文傑今天則在臉書公布又昱公司的內部照片，並指侯友宜說了兩個謊：「第一，又昱公司的地址曾經登記在板橋民權路三號一樓，現在是登記在板橋民族路四十五號四樓之一。侯友宜當時說是在民權路某大樓六樓，這就是說謊。侯友宜當時又說絕非一樓，但又昱公司確實曾登記在一樓沒錯」。

第二，侯友宜當時說又昱公司有招牌、員工，並非空殼公司。但有人去實地走訪又昱公司的現址板橋民族路四十五號四樓之一，卻可看出這家公司不但在一樓門口處沒有任何招牌，「走上去一看也根本只是一個堆雜物的儲物間，沒人在上班，一望可知就是空殼公司無疑」。

梁文傑強調，「侯友宜自知以上疑點，就發表聲明說，因又昱公司屬於微型公司，將稅籍（公司地址）合法設立於記帳士處，是民間常有的經營態樣，公司設立主要是為了當時開發興建的標的物（現為大群館）出租時，能合法開立發票並報稅。這番話說得好聽，『但其實是承認了又昱公司只是一家空殼公司，而公司成立的唯一目的就是出租大群館』」。

民進黨立委段宜康也在臉書酸說，「史上最神秘」的「又昱公司」終於曝光了！結果也不是寄放在什麼「記帳士辦公室」，根本就是個「堆雜物的倉庫」！

「又昱公司」登記住址。（圖擷自梁文傑臉書）

「又昱公司」外觀。（圖擷自梁文傑臉書）