「患難見真情」 安倍晉三感謝台灣關心大阪強震

安倍晉三今日在推特發文，對台灣民眾關心大阪地震的暖舉表示感謝。（法新社）

2018-06-20 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕日本關西大阪地區前日發生規模6.1強震，造成5人死亡，引發國內民眾關心。日本首相安倍晉三今日特地在推特上發文，感謝台灣民眾的暖舉，強調「患難見真情」，希望雙方能繼續維持互助關係。

安倍晉三今日在推特發文，對台灣民眾關心大阪地震的暖舉表示感謝，「非常感謝溫暖的慰問，也感謝台灣許多老朋友的聲援。『患難見真情』。 希望今後將繼續作為友人在面臨困難時互相幫助。」

總統蔡英文在大阪地震事發後透過推特，以英、日文向日本表達慰問之意，代表台灣人民向受到地震影響的人致上慰問之意，她誠心祈求受傷的人儘速恢復健康、受災地區早日恢復原貌，台灣在關注災後動向的同時，在能力範圍內，準備好儘可能提供日本需要的支援。

206花蓮震災情間，安倍特地致信蔡英文，對地震造成的災情表達沉痛之感，同時為亡者祈禱、向傷者慰問，並親自撰寫書法發布在社群媒體上，替台灣震災加油打氣。