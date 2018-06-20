侯辦6點聲明澄清 蘇辦：戳破侯友宜謊言

民進黨參選人蘇貞昌辦公室發言人黃韋鈞說，侯友宜辦公室的聲明，直接戳破侯友宜日前切割的謊言。（蘇貞昌辦公室提供）

2018-06-20 14:28

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜房產租給文化大學當宿舍的爭議，連日來，質疑聲浪不斷，侯友宜競選辦公室今天早上發布6點聲明，但內容隨即被民進黨參選人蘇貞昌辦公室發言人黃韋鈞打臉，指聲明直接戳破侯友宜日前的切割謊言，呼籲侯友宜本人儘速出面說清楚講明白。

黃韋鈞說，文化大學宿舍發生爭議以來，侯友宜的說法都是「老婆娘家有點小錢真麻煩」、「那是太太娘家的財產，我不清楚」、「和文大簽約的是又昱公司，與我無關」、「太太娘家的財產，我一個外人能說什麼」等切割式言論，但今天侯辦的聲明證實，又昱公司就是侯友宜夫人任美鈴的公司，現在的負責人是侯友宜的女兒侯昱帆。又昱公司是為了避稅寄放在記帳士事務所地址下的一人公司。

對媒體報導指「又昱實業」沒有對外營業、沒有勞健保紀錄，同地址登記4家公司，遭質疑為避稅用的人頭公司，聲明中只說，「友友投資」、「又昱實業」是為「方便管理及報稅」、「資本額均沒有變動」，均未正面回應有無勞工投保、未對外營業等問題，難以澄清用「空殼公司」避稅的質疑。

黃韋鈞表示，侯辦的新聞稿中明載：「公司設立時代表人為任美鈴女士，於102年變更為侯昱帆小姐，迄今資本額未有更動。」任美鈴是侯友宜的太太，侯昱帆是侯友宜的女兒，那麼與文化簽約的又昱公司就是侯友宜一家，怎會是侯友宜所謂的「太太娘家」？

此外，新聞稿中也提到「建物興建資金部分為合資，資金來源主要為有陳某清償任美鈴女士娘家債務約3500萬。任美鈴女士雖擁有土地持分，但無興建資金，合資興建資金則為向娘家借錢，以租金收入償還......」，這證明整個宿舍開發案，特別是建物興建就是侯友宜太太主導，建物實際所有人也是侯友宜太太，娘家的角色很清楚只是提供借款。

黃韋鈞強調，新聞稿所提的內容都已經直接打臉侯友宜日前說法，戳破侯友宜謊言；為了學生的住宿安全與住宿權益，希望侯友宜盡快正面面對，承擔相關責任，早日解決問題。同時也要坦承以對，完整說明，不要說法每日一變，更不要讓為他發新聞稿的幕僚人員為難，也不要讓這個星期內為他在政論節目、各大媒體中辯護的同黨同志們難堪。畢竟有許多同志正在參與選舉，各種媒體上留下的諸多為侯友宜辯論的謊言，現在都成為侵蝕他們公信力的證據。

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文大宿舍爭議 侯辦發布6點聲明澄清