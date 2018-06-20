藍委質疑公投提案審議不公 中選會主委：5委員是馬政府提名

2018-06-20 14:29

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨立委盧秀燕昨開記者會，指4月所提的「反空污」公投提案仍未審查通過，批評中選會惡意拖延，而孫文學校等4公投提案昨又被中選會駁回。中選會主委陳英鈐今接受廣播專訪時強調，中選會都是依法審查，他並強調，公投主文必須客觀中立，這是全世界通例。

陳英鈐表示，盧秀燕提出公投案，主文不清楚，在中選會要求下，6月5日才補正主文，中選會並非拖延2個多月不審查。他並指出，若補正速度快，中選會審議通過的進度也會加快，像國民黨副主席郝龍斌提出的反核食公投，當中選會要求補正時，郝龍斌立即親自補正，中選會便很快予以通過，現在已可進入第二階段連署。

此外，針對張亞中所提廢止促轉條例公投，主文為「您是否同意，基於和諧是維持社會團結的應有價值，『促進轉型正義條例』應予廢止」，陳英鈐指出，該主文具誘導性且語意不清，如果不修正，會讓人民搞不清楚，到底是要投社會和諧，還是廢止促轉條例。

陳英鈐說，中選會是合議制機關，主委不能片面決定任何提案審議結果，到目前為止每一案都是共識決，還沒有以表決決議過任何一案。目前11位中選會委員，5位是由國民黨主政時期的前行政院長毛治國提名，6人是現在民進黨執政時期、前行政院長林全提名，所以主委即使有黨派意見，投票結果也是5比5。

外傳當前執政的民進黨協助連署推動5項公投案，陳英鈐表示，就他所知，執政黨目前沒有提出公投案，雖有聽到協助連署傳言，但中選會審查過程一樣維持中立，只看主文是否符合規定，至於誰協推不是考慮範圍。

陳英鈐表示，目前正在連署的有12個，4個連署人查對中，應該有16案進入第二階段連署，但難預估最後有多少提案成案，交付公投。