文大宿舍案 邱敬斌：林洲民所述與實際有落差

2018-06-20 13:57

〔記者何玉華／新北報導〕新北市副秘書長邱敬斌今天到議會就12日到台北市政府都發局的事情進行專案說明，面對議員舉台北市都發局長林洲民對外說明的內容質疑，邱敬斌表示，他覺得很納悶，為什麼林洲民轉述的內容與實際有落差，強調北市府在柯文哲市長的領導下，「我何德何能有辦法叫他們放寬」，雙方沒有主從關係，這只是一個閒談的過程。

邱敬斌向何博文公開致歉後，隨即說明12日當天到台北市政府都發局的情形，利用到營建署開會的空檔，前往台北市政府向升副總工程司的陳建華祝賀、提醒晚上的生日餐敘，也閒聊了都市計畫專業的一些議題，他不否認有提到文大宿舍案，強調自己學的是都市計畫，文大案是都市計畫的問題，就他所學的本業、從事都市計畫30年又擔任過城鄉局長的人來說，從過去到現在產生的不同，在專業榮譽感的驅使下，會想要去了解。

何博文、李坤城也就林洲民所提主動洽談文化大學案要求102年法令放寬等事宜詢問，邱敬斌重申有聊到文化大學的事，但當天純粹是朋友見面聊天，聊很多，聊天的內容不會記很多，真的不記得。

城鄉局副局長汪禮國則說明11日有主動聊到文化大學，主要是有台北市議員在議會提到102年的公文，由於他曾在那段時間擔任過北市都發局規畫科長，事前曾致電要談文化大學一案，了解一下當初是否經手及經手的內容；但6月12日的聯繫中，則不曾提到文化大學案。