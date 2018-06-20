美售台潛艦通訊裝備傳出鬧烏龍 廠商被撤回核准輸出許可

傳出已獲核准輸台的潛艦水中通訊系統被美方以「疏失」為由，撤回核准輸出許可。（資料照）

2018-06-20 14:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院先前批准台灣潛艦國造的技術行銷許可證，有效推動我國潛艦國造進程，不過卻傳出已獲核准輸台的潛艦水中通訊系統被美方以「疏失」為由，撤回核准輸出許可。

根據《上報》報導，知情人士指出，美方協助我方研製「自製防禦性潛艦（indigenous defense Submarine，IDS）」的許可核准項目中，基本原則是美國現役核潛艦所用、具機敏性的系統不會出現在台灣IDS的項目中，美國一家生產水中通訊系統的廠商在獲得輸台許可之後，一度以為美國政府對台灣IDS許可項目是「全面解禁」，不到3個月就被美方通知，並以「作業疏失」為由撤回許可證，讓廠商十分訝異，並表示從沒見過美國政府「先同意再事後追回許可證」。

知情人士表示，這套這項水中通訊系統成為最近各國服役的柴油潛艦與核潛艦的必要通訊系統，但每套系統造價高達3000萬美元。

不過，該名知情人士透露，許多裝備美方都還在管制，但歐洲各國的潛艦相關裝備性能不輸美國，以水中通訊系統為例，雖然美國管制，但歐洲某國廠商的同性能裝備也運用在各國潛艦上，且該廠商已獲得該國輸出許可，若無意外，我方最後會採購該廠商所提供的水中通訊系統。